Chi è Andrea Pusceddu, il fidanzato di Sara Curtis

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sara Curtis

Sara Curtis ce l’ha fatta: la nuotatrice 19enne è record del mondo nei 50 dorso. Un risultato straordinario che le ha consentito di entrare nella storia, svelando quanto tenacia, forza di volontà e un pizzico di follia siano la formula vincente per trionfare. Insieme a lei a festeggiare le persone più care che non l’hanno mai lasciata sola, primo fra tutti il fidanzato Andrea Pusceddu.

Sara Curtis, la commovente lettera del fidanzato dopo il record mondiale

Quello che sta vivendo in queste ore Sara Curtis è un sogno. Un risultato che conferma il grande futuro di questa nuotatrice, considerata l’erede di Federica Pellegrini e pronta a conquistare il mondo.

È lei la nuova primatista mondiale nei 50 dorso con 26″63. Numeri che hanno cancellato il record precedente raggiunto dall’australiana McKeown. Una vera e propria impresa per Sara che non ha nascosto la sua emozione: “È una follia, non so cosa dire – ha detto -. È il sogno di tutta una vita. Sono arrivata e mi sono detta: “Non mi interessa, faccio una cavolo di subacquea e ci provo”. Sapevo di averlo nelle gambe, anche se non mi sembra ancora vero! Non so davvero cosa dire, non ho parole. Sono contentissima, è il sogno di chiunque e non credo di esserci riuscita. Domani, tra l’altro, c’è la finale, quindi vedremo. Davvero, è una follia”.

In tanti si sono complimentati con lei, ma c’è chi l’ha fatto nel modo più puro e dolce possibile. Si tratta di Andrea Pusceddu, fidanzato di Sara Curtis. I due sono legati da diversi anni e Andrea, anche lui nuotatore, ha seguito passo dopo passo gli allenamenti, gli sforzi e i progressi della campionessa.

Dopo il record mondiale di Sara Curtis, Andrea Pusceddu ha condiviso su Instagram una lettera dedicata alla fidanzata. “Amore, oggi hai scritto il tuo nome nella storia, ma dietro a questo record c’è molto più di un tempo sul tabellone – ha scritto lo sportivo, pubblicando una foto che li ritrae insieme, innamorati e felici -. Solo chi ti sta davvero accanto sa quanto lo hai cercato, quanto lo hai desiderato e quanta strada hai fatto per arrivare fin qui”.

“So i sacrifici, i giorni difficili, le rinunce e soprattutto il coraggio che hai avuto – si legge ancora – quando, un anno fa, hai scelto di lasciare casa e andare ad allenarti in Virginia, lontana da tutto ciò che ti era familiare, per inseguire un sogno che forse sembrava troppo grande. Ed è proprio per questo oggi sono ancora più orgoglioso di te, non solo perché sei diventata primatista mondiale, ma per tutto quello che hai fatto, giorno dopo giorno, per arrivare a meritarti questo momento. Oggi il mondo vede il tuo record, io vedo tutto quello che c’è stato prima, ti amo. Il tuo Andrea”.

Chi è Andrea Pusceddu

Andrea Pusceddu e Sara Curtis sono legati da diversi anni. Un amore che sarebbe nato proprio in piscina. Entrambi nuotatori, condividono la passione per lo sport e hanno sempre scelto di vivere la loro relazione lontano dai riflettori, proteggendola dai gossip. Su Instagram tante foto raccontano il sentimento che li unisce, fra foto al tramonto e dediche d’amore.