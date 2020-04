Denver si confessa su Adriana Volpe e svela un retroscena su De Lellis e Damante

editato in: da

Andrea Denver si racconta al settimanale Chi, fra il rapporto con Adriana Volpe e un retroscena su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il deejay ed ex tronista di Uomini e Donne è tornato con l’influencer dopo un breve addio, accuse di tradimento e la love story di lei con Iannone.

Un ritorno di fiamma che è stato molto discusso, soprattutto su Instagram, dove i fan si sono divisi fra chi è felice per la coppia e chi invece la critica. Il modello ed ex gieffino ha svelato che Damante si sarebbe confidato con lui in passato, svelandogli di essere ancora innamorato di Giulia. “Quando loro venivano in America noi ci vedevamo sempre – ha spiegato -, quindi ho avuto tante occasioni per vedere Giulia e l’ho sempre vista come una donna veramente innamorata”.

“Lei ci ha sempre tenuto ad Andrea – ha aggiunto – e quello che mi sento di dire è che l’amore vince sempre, ogni tanto ci sono degli ostacoli, si affrontano e si può ricominciare, quindi veramente sono felice per entrambi. Poi Andrea anche è innamorato, me l’ha sempre detto, ne abbiamo parlato tante volte, anche quando non stavano insieme e Andrea mi ha sempre detto che il suo pensiero andava a Giulia, quindi credo ci sia tanto amore da entrambe le parti”.

Denver, che è legato ad Anna Wolf, ha poi parlato del suo rapporto con Adriana Volpe. “Non immaginavo che fuori la cosa fosse stata sentita così tanto – ha raccontato il modello -, però sì, si è creata una bellissima amicizia. Adriana è una donna splendida, ha dato tanto a tutti, ma io mi sento particolarmente fortunato perché ho condiviso bellissimi momenti, sia seri, sia di svago con lei ed è una persona che mi porto nel cuore”.

“Io ho fatto anche apprezzamenti nei suoi confronti – ha confessato l’ex concorrente del GF Vip, parlando di Adriana Volpe – so che quelli son stati motivo di risate, ma io sono fatto così, se vedo una bella donna non mi nascondo. Faccio degli apprezzamenti, però lei è una donna di sostanza, va ben oltre l’aspetto estetico, lei mi ha colpito per il suo modo di fare, perché è stata un’amica sempre lì, vicino a me”.