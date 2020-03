Perché è famosa Anna Wolf

editato in: da

Anna Wolf è una modella nata nel 1997. In passerella da quando era adolescente, è diventata famosa negli ultimi mesi per via della sua storia d’amore con il modello Andrea Denver, inquilino della casa del Grande Fratello Vip.

Anna Wolf, che ha origini statunitensi, vive tra Los Angeles e New York. Per ovvi motivi sentimentali è spesso in Italia, Paese d’origine del fidanzato Andrea Denver. I due modelli si sono conosciuti molto probabilmente in ambito lavorativo e, in generale, non parlano molto della loro storia d’amore sui social.

Nelle ultime settimane, il loro rapporto è finito al centro dell’attenzione per via dei teneri atteggiamenti tra il modello veronese – che all’anagrafe si chiama Andrea Salerno – e Adriana Volpe.

Intervistata da Chi, la giovane ha detto di non essere preoccupata e che il suo amore con il concorrente del reality di Mediaset è identico a quando si sono salutati prima dell’inizio del programma. Ha altresì specificato di non considerare il rapporto tra Denver e la Volpe un problema in quanto lei è sposata con Roberto Parli.

Anna Wolf, che ha cinque anni meno del fidanzato, è presente su Instagram con un profilo seguito da circa 40mila persone. Qui condivide foto di ogni tipo, da quelle legate al suo percorso professionali fino agli scatti in compagnia delle amiche. Come già detto, la Wolf è molto discreta per quanto riguarda la sua storia con Andrea Denver. Una delle pochissime foto di coppia risale infatti allo scorso gennaio.

La giovane modella, cresciuta nel North Carolina e considerata da molti somigliante a Chiara Ferragni, è legata ad Andrea Denver da circa un anno e mezzo. Come rivelato dal modello all’interno della casa più spiata d’Italia, in questo lasso di tempo si sono lasciati due volte. A detta di Denver, a causare attriti nel rapporto ha contribuito la differenza d’età (il modello ha affermato che 5 anni sembrano pochi ma che si fanno sentire).

Anna Wolf, che è stata descritta dal fidanzato come una ragazza un po’ insicura, ama molto l’Italia. Sempre secondo quanto raccontato da Andrea Denver, è profondamente attaccata alla sua famiglia e, in caso di trasferimento definitivo in Italia per iniziare una convivenza, soffrirebbe non poco all’idea di allontanarsi così tanto da loro.