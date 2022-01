Amici, infortunio per Giulia Stabile: come sta

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Problemi per Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici e volto noto dei programmi di Maria De Filippi. La ballerina infatti ha avuto un infortunio, ma per fortuna, come ha raccontato su Instagram, si sta già riprendendo.

L’infortunio di Giulia Stabile di Amici

Dopo la vittoria ad Amici e l’inizio della storia d’amore con Sangiovanni, Giulia Stabile non si è mai fermata. La giovanissima ballerina ha partecipato a un format di Witty, ha preso parte al talent di Maria De Filippi ed è apparsa in Tu Sì Que Vales accanto a Belen Rodriguez. Ora però Giulia sarà costretta a rallentare un po’ a causa di un infortunio. A raccontare il suo problema è stata proprio la ballerina che su Instagram ha scritto: “Ehi, ho fatto danno e mi sono fatta una piccola lesione, ma abbiamo già iniziato le cure e mi sono fermata. In una settimana mi rimetterò in piedi e ricomincerò subito, non è successo nulla, state tranquilli”.

L’amore di Giulia Stabile per Sangiovanni

Nel frattempo procede a gonfie vele la storia d’amore fra Giulia Stabile e Sangiovanni. I due, che si sono conosciuti e innamorati durante la partecipazione ad Amici, oggi sono più felici che mai. “Sono fluido, sì, ma non sessualmente – ha raccontato di recente il cantante -. Fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele ma tanto quando ami una persona non c’è bisogna di averne altre. Prima ero più donnaiolo, ora meno. La mia fidanzata è gelosa e anche io tanto, ma non ci siamo mai controllati il cellulare”.

Sangiovanni a Sanremo: il sostegno di Giulia Stabile

Se Giulia Stabile si divide sempre più fra tv e danza, il futuro di Sangiovanni è tutto nella musica. Il cantante sarà infatti fra i protagonisti del prossimo Sanremo di Amadeus. Subito dopo l’annuncio, Giulia ha mostrato il suo sostegno nei confronti del fidanzato. “Tutti pronti ad ascoltare Farfalle e supportare questo bel bimbo – ha spiegato, rivolgendosi ai follower -. Ho fatto le corse per vedere quel monello a Sanremo“.

Un sostegno, quello fra i fidanzati, che è sempre stato reciproco, come ha raccontato la stessa Giulia. La Stabile ha rivelato di essere stata criticata e attaccata durante la finale di Tu Sì Que Vales. Per fortuna ad aiutarla è arrivato Sangiovanni che le ha consentito di superare critiche e cattiverie gratuite degli haters. “Durante la finale di Tu si que vales me ne hanno dette di tutti i colori, tipo che ero inutile – ha detto la giovane -. Ma proprio perché era l’ultima puntata, era normale avessi meno spazio in favore della gara e dei conduttori”.