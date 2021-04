Amici 2021, la confessione di Elena D’Amario: “Ho messo da parte l’amore”

editato in: da

Chi è Elena D’Amario, la ballerina di Amici 2021

Elena D’Amario si è confessata durante la puntata di Amici Special, dove è stata ospite insieme a un altro ballerino professionista del cast del talent show, Giuseppe Giofrè. I due hanno parlato con i ragazzi della scuola della loro esperienza dopo il programma, raccontando i loro progetti in America e di come la loro vita sia cambiata dopo Amici.

Gli allievi hanno avuto modo di far loro delle domande e una in particolare, posta da Aka7even, ha messo in luce la vita sentimentale della D’Amario. Dopo la fine della relazione con Enrico Nigiotti, con il quale ha avuto una storia mentre erano entrambi concorrenti ad Amici, la ballerina ha voluto mantenere la riservatezza sui suoi legami.

Eppure secondo gossip e rumors pare che Elena fosse fidanzata con il collega ballerino Alessio La Padula. Non c’è mai stata una conferma ufficiale della relazione e nemmeno sui loro profili social erano apparsi segnali di questa liason amorosa, ma i due erano stati più volte avvistati insieme, soprattutto la scorsa estate.

Sempre molto riservata, la ballerina non si è mai lasciata andare a grandi confessioni sulla sua vita privata, ma di fronte alla curiosità del giovane cantante ha deciso di mettersi a nudo e svelare che la relazione con Alessio si è conclusa da tempo.

Alla domanda del ragazzo, prima ha fatto finta di voler andare via e guardarsi un po’ intorno, facendo intendere che fosse un tasto dolente, poi però ha deciso di rispondere, spiegando che per seguire la sua più grande passione, quella della danza, ha dovuto fare grandi rinunce:

L’amore è una cosa importante, fondamentale. Prima quando parlavo di scelte, la scelta è stata proprio quella di metterlo da parte. È una vita molto intensa che senza perseveranza e tenacia non puoi fare. Poi son dell’idea che l’amore quando capita capita, non ci sono oceani e non ci sono distanze. Però è tanto difficile, per me è difficile trovare l’amore.

Sembra proprio che al momento il cuore di Elena D’Amario sia pieno solo dell’amore per la danza e per i tanti progetti che la aspettano e che – almeno per adesso – non ci sia spazio per altro.