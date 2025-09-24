Milano Fashion Week 2025, addio sorelle Hadid: Amelia Gray conquista le passerelle

Getty Images Amelia Gray

Milano Fashion Week 2025 ha cambiato le carte in tavola. Tra debutti attesi, ritorni iconici e collezioni che hanno fatto discutere, un nome è risuonato sopra tutti gli altri: Amelia Gray. La modella americana, 23 anni, è diventata la protagonista assoluta delle passerelle, tanto che i brand più prestigiosi sembrano non poter fare a meno di lei. E così, almeno per questa stagione, le sorelle Hadid — un tempo regine indiscusse dei catwalk internazionali — devono cedere il passo a una nuova stella.

Amelia Gray non si limita a camminare: domina la scena, con il suo sguardo magnetico, la falcata sicura e un’aura dark che ha convinto sia i direttori creativi più raffinati sia i fotografi più esigenti. Nei corridoi di Milano non si parlava d’altro: chi è davvero questa ragazza che tutti vogliono nei loro show?

Chi è Amelia Gray

Nata a Los Angeles il 13 giugno 2001, Amelia Gray Hamlin è figlia d’arte: la madre Lisa Rinna, attrice e volto storico di The Real Housewives of Beverly Hills, e il padre Harry Hamlin, attore noto per film e serie come Mad Men e Clash of the Titans. Una famiglia già immersa nello showbiz, che ha reso naturale il percorso della figlia verso le luci della ribalta. Anche la sorella maggiore, Delilah Belle, è modella, segno che la bellezza e il carisma scorrono di casa.

Amelia Gray ha sempre saputo cosa voleva: già a cinque anni sognava di fare la modella. Niente aneddoti da scouting casuale in strada — lei aveva deciso di voler essere notata. Nel 2017, a soli quindici anni, ha firmato con IMG Models e debuttato alle sfilate di Dennis Basso. Da lì, la scalata è stata rapida: copertine di Harper’s Bazaar, Vogue, W Magazine, fino a diventare volto delle campagne più prestigiose.

Getty Images

Ma la sua storia non è fatta solo di passerelle. In passato Amelia ha raccontato la sua lotta contro l’anoressia, condividendo foto e testimonianze che hanno acceso un dibattito importante sugli standard di bellezza e sulla salute mentale delle modelle. Con coraggio, ha trasformato la sua vulnerabilità in forza, diventando un punto di riferimento per molte ragazze.

Getty Images

Una nuova it-girl per la moda internazionale

Durante le Fashion Week di tutto il mondo, Amelia Gray ha calcato le passerelle di nomi che non hanno bisogno di presentazioni: Fendi, Max Mara, Stella McCartney, Coperni, Roberto Cavalli e Versace. Il suo stile, definito “dark smoldering”, si sposa alla perfezione con l’estetica contemporanea che predilige sguardi intensi, capelli pettinati con nonchalance e un’allure sofisticata ma ribelle.

Oltre alle passerelle, Amelia Gray si è costruita un’immagine da autentica it-girl. Sui social condivide frammenti di vita newyorkese, consigli di wellness, matcha latte sorseggiati tra un casting e l’altro, vintage shopping e dettagli di styling che le sue follower amano copiare. Nonostante la fama, mantiene un tono diretto e ironico, che la avvicina più alle ragazze comuni che alle dive irraggiungibili.

Getty Images

Il suo è uno stile personale che mescola minidress anni ’90, pantaloni cargo, micro top e accessori statement. Una cifra estetica che l’ha resa musa anche per brand come Miu Miu, Vivienne Westwood e Givenchy.

Quando le chiedono della sua carriera, non ha paura di parlare del suo status di “nepo baby”: “Sono ben consapevole che i miei genitori mi hanno dato una visibilità, e gliene sarò sempre grata. Ma il resto l’ho costruito da sola” ha dichiarato in un’intervista. E guardandola sfilare a Milano, nessuno sembra avere dubbi: Amelia non è più solo “la figlia di”, ma la nuova regina delle passerelle.