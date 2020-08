Amadeus e Fiorello insieme su Instagram in attesa di Sanremo 2021

editato in: da

In attesa della nuova edizione del Festival di Sanremo, Amadeus e Fiorello hanno trascorso una serata insieme, documentata ovviamente sui social.

Sul profilo Instagram del conduttore e della moglie Giovanna è apparsa nelle ultime ore una foto che ritrae i due amici insieme al tavolo di un ristorante. Amadeus, divertito, sorride consolando Fiorello, con la testa fra le mani: a corredo della foto la didascalia “Cosa starà dicendo Ama a Fiore?!”.

Ovviamente non sono mancati i commenti e i like sotto lo scatto: i fan si sono scatenati confermando il desiderio di voler rivedere insieme la coppia sul palco dell’Ariston.

“Secondo me Ama sta provando a convincere Fiore a presentare ancora il Festival di Sanremo insieme… Speriamo che Fiore accetti, Sanremo con loro è stato meraviglioso!”, si può leggere sotto la foto pubblicata. E ancora: “Siii, alla coppia più bella del mondo”, “Che farete di nuovo Sanremo insieme?”, “Qualcosa bolle in pentola”.

I follower non vedono l’ora di poter assistere a un nuovo successo della coppia, come lo scorso Festival. Se Amadeus però è già stato confermato, su Fiorello ancora aleggia qualche dubbio.

In una lunga intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni Amadeus ha svelato i motivi che lo hanno portato ad accettare una nuova conduzione: “In tutta onestà, finito Sanremo l’idea di farne un altro non c’era proprio. Per me era come aver giocato la finale dei Campionati del Mondo: ero già super felice così. Avendo ottenuto quel risultato avevo deciso di fermarmi”.

A fargli cambiare idea è stato proprio l’affetto del pubblico che, con messaggi sui social e commenti, hanno dato per scontato che fosse proprio lui a condurre la prossima edizione della kermesse musicale, che nel 2021 andrà in onda sulla rete ammiraglia dal 2 al 6 marzo. Come ha confermato il direttore Rai Stefano Coletta, “con la speranza di farlo nella forma tradizionale”.

Per quanto riguarda gli ospiti del Festival invece continua a vigere il massimo riserbo. Ovviamente tra i più attesi c’è Fiorello, grande amico di Amadeus e mattatore della manifestazione: “Adesso dovrò inseguirlo, imprevedibile com’è, cercherò di convincerlo a venire” ha raccontato il conduttore, e dalle foto pubblicate sui social sembra che si sia già messo all’opera.