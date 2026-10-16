Alluvione a Istanbul, l’attrice Demet Ozdemir resta intrappolata sul set

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Demet Ozdemir

Attimi di paura per Demet Ozdemir. L’attrice turca, diventata celebre in Italia per alcune serie di successo tra cui DayDreamer, è rimasta intrappolata insieme a centinaia di persone all’interno di uno studio di registrazione a Istanbul. Da giorni la città è in ginocchio, travolta dalle piogge torrenziali. L’acqua ha invaso gli edifici, raggiungendo in alcuni punti i due metri di altezza e rendendo impossibile qualsiasi tentativo di fuga via terra.

Demet Ozdemir intrappolata negli studi allagati a Istanbul

L’emergenza è scattata mercoledì 14 ottobre, quando le precipitazioni eccezionali hanno provocato l’allagamento dei Phoenix Studios, situati ad Ayazağa, nel distretto di Sarıyer, sulla sponda europea di Istanbul. All’interno del complesso si trovavano circa 200-250 persone, tra attori, tecnici e dipendenti, rimaste bloccate a causa dell’innalzamento improvviso del livello dell’acqua.

Demet Ozdemir ha documentato quanto stava accadendo attraverso alcuni video pubblicati sui social, mostrando gli ambienti completamente allagati e chiedendo l’intervento delle autorità.

“L’acqua sta salendo nel nostro palazzo, per favore aiutateci”, è stato il suo appello. Ancora più dettagliata la testimonianza del cantante Murat Boz, che ha avviato una diretta per raccontare l’emergenza.

“Le strade sono sommerse da circa due metri d’acqua e anche lo studio in cui ci troviamo è allagato”, ha spiegato, aggiungendo che alcune colleghe erano state accompagnate ai piani superiori per metterle al sicuro. Ma lo spazio disponibile poteva accogliere solo una trentina di persone.

Le forti correnti hanno impedito ai mezzi di soccorso di raggiungere immediatamente la struttura. Soltanto nelle ore successive, grazie all’intervento dei sommozzatori della polizia, della Guardia Costiera, della Gendarmeria e delle squadre di emergenza, sono iniziate le operazioni di evacuazione.

Demet Ozdemir e Murat Boz sono stati portati in salvo in barca. Una volta raggiunta una zona sicura, entrambi hanno ringraziato pubblicamente i soccorritori. Non risultano feriti tra le persone evacuate dagli studi.

Istanbul devastata dal maltempo

L’incidente che ha coinvolto l’attrice è soltanto uno degli episodi provocati dall’ondata di maltempo che ha colpito Istanbul. Le piogge torrenziali hanno trasformato intere strade in fiumi, trascinato automobili, allagato abitazioni e sottopassaggi e causato numerose frane.

Un uomo di 34 anni è morto nel distretto di Sarıyer dopo essere caduto e aver battuto la testa mentre tentava di attraversare una strada invasa dall’acqua. Nel quartiere di Fatih, invece, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato.

Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, le precipitazioni hanno raggiunto livelli eccezionali, con quasi 196 litri d’acqua per metro quadrato registrati nell’area di Sarıyer. Un fenomeno di intensità tale che, secondo la municipalità, non si verificava dal 1985.

La città è rimasta praticamente paralizzata. Le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole, vietato temporaneamente la circolazione delle motociclette e invitato i cittadini a uscire soltanto in caso di necessità. In diversi quartieri sono state interrotte le forniture di energia elettrica e acqua.

Si stima che circa ottomila persone e duemila veicoli siano stati direttamente coinvolti negli allagamenti, mentre le richieste di intervento hanno sfiorato quota settemila. Per affrontare l’emergenza sono stati mobilitati ottomila operatori e duemila mezzi, tra veicoli di soccorso e macchine per la rimozione dei detriti.

Demet Ozdemir torna su Canale 5 con una nuova serie turca

Dopo aver ottenuto popolarità in Italia con le serie DayDreamer-Le ali del sogno, My Home My Destiny e Io sono Farah, Demet Ozdemir è pronta a tornare su Canale 5 da protagonista.

Mediaset ha acquistato i diritti di Eşref Rüya, che vede la Ozdemir protagonista accanto a Çağatay Ulusoy. La storia intreccia romanticismo, criminalità e segreti del passato.

Al centro della vicenda c’è Eşref, un uomo cresciuto senza famiglia che, dopo un’infanzia difficile, è diventato un potente criminale a capo di un’organizzazione chiamata gli Orfani. Nonostante la ricchezza e il potere conquistati, continua a custodire il ricordo di una ragazzina conosciuta molti anni prima, della quale non ha mai saputo il nome e che ha ribattezzato Rüya, ovvero “sogno”.

La sua vita cambia quando incontra Nisan Akyol, una cantante interpretata proprio da Demet Ozdemir, chiamata a esibirsi in uno dei suoi hotel. Tra i due nasce un’attrazione immediata, destinata però a complicarsi quando la polizia chiede alla giovane di collaborare alle indagini contro Eşref. Quello che l’uomo ignora è che Nisan è proprio la ragazza che ha cercato per tutta la vita.

Al momento in cui scriviamo, però, non è stata ancora annunciata una data ufficiale per la messa in onda né è stato svelato quale sarà il titolo italiano della serie.