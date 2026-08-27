Sofia Raffaeli in ospedale dopo un incidente stradale, come sta la stella della ginnastica

Spavento per Sofia Raffaeli: la campionessa di ginnastica ritmica è rimasta coinvolta in un incidente sull’A14 dopo i Mondiali di Francoforte. Come sta ora

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IPA Sofia Raffaeli

Attimi di paura per Sofia Raffaeli dopo le grandi emozioni vissute ai Mondiali di Francoforte. La campionessa di ginnastica ritmica italiana è rimasta coinvolta in un incidente stradale sull’A14, mentre stava rientrando in Italia dalla Germania. Il mezzo della Federazione Ginnastica sul quale viaggiava si è scontrato con un camion nel tratto tra Forlì e Cesena, nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

La Raffaeli, che si trovava sui sedili posteriori, è stata accompagnata in ospedale dopo l’impatto. La paura è stata tanta, ma le conseguenze fortunatamente lievi: alcuni tagli a un braccio, le medicazioni e le dimissioni nel giro di poco tempo. Tanto che la ginnasta è già tornata a Fabriano, dove ha incontrato società e compagne ed è pronta a riprendere la preparazione.

Sofia Raffaeli, l’incidente sull’A14 e la corsa in ospedale

Lo scontro è avvenuto durante il lungo viaggio di ritorno di Sofia Raffaeli. Il mezzo sul quale si trovava la ginnasta si è scontrato con un camion mentre percorreva l’A14 tra Forlì e Cesena.

Dopo l’impatto sono scattati i soccorsi e, considerata la dinamica dell’incidente, l’atleta è stata accompagnata in ospedale per sottoporsi agli accertamenti necessari. I medici hanno riscontrato alcuni tagli a un braccio, ma nessuna conseguenza grave. La Raffaeli è stata medicata e successivamente dimessa.

Un epilogo rassicurante dopo momenti inevitabilmente concitati. L’incidente, infatti, non sembra destinato ad avere conseguenze sulla sua attività agonistica. Già martedì la campionessa ha fatto ritorno nella palestra di Fabriano, in provincia di Ancona, per incontrare le compagne e la società. La ripresa della preparazione fisica dovrebbe avvenire presto, in vista dei prossimi appuntamenti.

Sofia Raffaeli ai Mondiali di Francoforte 2026

Lo spavento è arrivato proprio al termine di una trasferta che ha regalato a Sofia Raffaeli nuove soddisfazioni sportive. Ai Mondiali di Francoforte l’azzurra è stata ancora una volta tra le grandi protagoniste della ginnastica ritmica internazionale, riuscendo a salire due volte sul podio.

La Raffaeli ha conquistato il bronzo nell’All-Around con 117.550 punti e l’argento nella finale al cerchio. Risultati che hanno confermato la ginnasta marchigiana ai vertici della disciplina e che hanno assunto un peso ancora maggiore pensando al prossimo ciclo olimpico.

Il terzo posto nell’All-Around ha permesso all’Italia di ottenere una quota per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, dal momento che le prime tre classificate hanno garantito ai rispettivi Paesi un pass olimpico.

Un’altra pagina importante per Sofia, che alle Olimpiadi di Parigi 2024 aveva già scritto la storia conquistando il bronzo individuale, prima medaglia olimpica italiana nella ginnastica ritmica individuale.

Come sta Sofia Raffaeli dopo l’incidente

Per ora nessun commento da parte della diretta interessata sulla disavventura delle ultime settimane. Sofia Raffaeli sta meglio ed è intenzionata a riprendere gradualmente il suo lavoro.

Ad oggi, è uno dei volti simbolo dello sport italiano. Il soprannome di Formica Atomica racconta bene la combinazione di energia, precisione e carattere che l’ha portata giovanissima ai vertici mondiali.

Questa volta, però, medaglie e punteggi sono passati inevitabilmente in secondo piano. Prima lo scontro in autostrada, poi il pronto soccorso e infine le notizie rassicuranti sulle sue condizioni.

Per la giovane campionessa solo qualche ferita lieve e un grande spavento. Ora, dopo il ritorno a Fabriano, l’obiettivo è lasciarsi definitivamente alle spalle quella notte sull’A14 e tornare a concentrarsi sulla pedana e sulle prossime sfide.