Alice Bellagamba, sui social i dettagli della gravidanza: “Ho preso 17 kg, per fortuna ho seguito il mio istinto”

Fonte: IPA Alice Bellagamba

L’arrivo di una nuova vita è sempre un momento magico e pieno d’amore. Lo sa bene Alice Bellagamba, che da una settimana stringe tra le braccia il piccolo Brando. La ballerina ha condiviso sui social la gioia di diventare mamma, raccontando anche alcuni dettagli della gravidanza: in particolare, ha rivelato di aver preso 17 kg durante i nove mesi, ma di averne già persi 10 in soli 7 giorni dopo il parto.

Una confessione che ha acceso il dibattito online tra chi l’ha apprezzata per la trasparenza e chi invece ha sollevato delle critiche. Alice però non si è fatta intimidire e ha risposto con sincerità a chi l’ha messa sotto accusa.

Alice Bellagamba, i 17 kg presi durante la gravidanza e la polemica sui social

Ballerina, attrice ed ex volto di Amici, Alice Bellagamba è diventata da poco mamma del piccolo Brando avuto dal compagno Leonardo Plebani. Un evento che rappresenta una tappa importante nella sua vita e che le ha regalato una gioia immensa, ma che le ha portato in dono anche qualche polemica di troppo.

Le critiche si sono scatenate dopo che Alice ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram, in particolare nelle stories, alcuni dettagli riguardanti i 9 mesi della gravidanza durante i quali la ballerina ha preso ben 17 kg.

Un aumento di peso che, secondo i medici che l’hanno seguita, sarebbe stato un po’ eccessivo ma che per Alice si è rivelato quasi una fortuna: dopo appena una settimana dal parto, infatti, ha già perso ben 10 kg.

Nella storia condivisa su Instagram, Alice si mostra davanti allo specchio scoprendo la pancia e rivela: “Menomale che ho seguito il mio istinto nel prendere perso in gravidanza. Se avessi preso 10 chili in tutto, come molti medici consigliano, a 8 giorni dal parto sarei già sottopeso”.

La dichiarazione però ha scatenato più di qualche polemica e Alice si è ritrovata a dover spiegare meglio le sue parole. La ballerina ha pubblicato dunque ulteriori stories in cui ha voluto chiarire meglio la sua esternazione, raccontando l’esperienza vissuta sia da lei che da sua madre.

“Non vi sto dicendo che sia giusto prendere 17 chili in gravidanza come me, ma che ogni donna è diversa. Mia madre, quando era incinta di me, aveva preso solo 9 chili e dopo un mese dovette smettere di allattare perché sottopeso” ha aggiunto Alice che ha poi specificato come ogni donna sia diversa e che la sua dichiarazione era riferita esclusivamente alla sua situazione personale e al suo peso.

Alice Bellagamba sulla gravidanza: “Prima ero sottopeso”

Alice Bellagamba dunque è diventata mamma da poco del piccolo Brando e sui social continua a condividere il racconto sincero e pieno di emozioni della sua gravidanza.

La ballerina, che in passato è stata sposata con Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, e oggi ha ritrovato il sorriso accanto al compagno Leonardo Plebani, papà di Brando, ha voluto chiarire meglio alcune dichiarazioni iniziali che avevano fatto discutere.

Nelle sue storie su Instagram, Alice spiega: “Prima della gravidanza ero un po’ sottopeso, per via del mio fisico da ballerina. La mia ginecologa non ha mai fatto pressioni, anzi, diceva che se si parte sottopeso è normale prendere qualche chilo in più. Ogni donna è diversa: è giusto affidarsi ai medici, soprattutto in caso di problemi, ma anche ascoltare il proprio istinto.”

Un messaggio forte, che promuove consapevolezza e rispetto per ogni percorso personale, ma non solo: Alice ha anche aggiunto un dettaglio molto intimo sul parto rivelando “Ho avuto un cesareo d’urgenza, dopo un travaglio durato tutto il giorno senza dilatazione e con la febbre salita a 38. È stato un momento travolgente e sconvolgente, ma anche incredibilmente emozionante.”

Alice Bellagamba, il percorso difficile e la gioia di essere mamma

Non solo polemiche però, ma anche e soprattutto tanta gioia per la meravigliosa avventura che sta vivendo: Alice Bellagamba è super felice del suo bimbo e sui social racconta orgogliosa scrivendo “Brando è una meraviglia, dorme la notte e ci tocca svegliarlo per le poppate perché è ancora troppo piccolo. Io sto benissimo. Mi aiuta il mio compagno che è una meraviglia. Ci dividiamo tutto. Essere mamma è un’emozione che non si può spiegare”.

La nuova vita della ballerina dunque procede a gonfie vele, soprattutto perché non è stato semplice raggiungere il traguardo della maternità: Alice rivela infatti che la nascita del piccolo Brando è un piccolo miracolo rincorso a lungo “Io e il mio compagno abbiamo impiegato un anno, ero in lista per la fecondazione assistita e 3 giorni prima di andare a Firenze e iniziare la cura ormonale ho scoperto di essere in dolce attesa” ha raccontato piena di gioia.

Un lieto fine che nessuna polemica potrà spegnere.