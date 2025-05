Alice Bellagamba è diventata mamma, l’annuncio dolcissimo su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Alice Bellagamba

Alice Bellagamba è diventata mamma. L’ex concorrente di Amici ha annunciato su Instagram la nascita di Brando Evan, frutto dell’amore per Leonardo Plebani.

Alice Bellagamba mamma, l’annuncio su Instagram

L’annuncio della nascita di Brando Evan è arrivato su Instagram dove Alice Bellagamba ha condiviso un tenerissimo post. Nello scatto vediamo il neonato, tenerissimo, con una tutina e la scritta: “Sono il cocco di mamma”.

“Benvenuto al mondo Brando Evan Plebani, amore di mamma e papà – ha scritto Alice -. Hai già rubato i nostri cuori. Ore 00.44. 3480 kg x 51 cm”.

Per Alice l’arrivo di Brando Evan segna un nuovo capitolo della sua vita. Un momento magico, scandito dall’amore per Leonardo Plebani, imprenditore di successo conosciuto a New York e con cui ha collaborato in alcuni progetti.

Gli amori di Alice Bellagamba, da Amici ad Andrea Rizzoli

Alice Bellagamba è conosciuta e amata dal pubblico soprattutto grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. All’epoca – era il 2008 – la ballerina conquistò tutti con il suo talento e la sua gentilezza, iniziando anche una relazione con il cantante Luca Napolitano.

Una storia d’amore che terminò qualche tempo dopo la fine del programma e l’inizio della carriera di Alice come ballerina professionista e come attrice. L’ex concorrente di Amici ha raccontato più volte di essere rimasta in buoni rapporti con Napolitano, ricordando sempre con affetto la sua esperienza ad Amici.

La passione per la danza non è mai sparita, nonostante un brutto infortunio, è Alice Bellagamba ha fondato nelle Marche una scuola di danza con cui ha organizzato numerosi progetti.

Nel passato di Alice c’è anche il matrimonio con Andrea Rizzoli, celebrato nel 2014 e terminato un anno dopo la sua celebrazione.

“Eravamo molto innamorati – aveva confessato Alice in un’intervista, dopo dopo l’addio -. Per me il giorno del matrimonio è stato bellissimo e lo porterò sempre nel cuore. Però a volte le cose cambiano. La nostra è stata una passione travolgente, un amore che è bruciato, come la fiamma è divampata, però si è spenta”.

La ballerina aveva annunciato di aver messo lei un punto alla storia d’amore, dopo che si era resa conto di non provare più gli stessi sentimenti per Andrea Rizzoli. “Nella vita credo si debba essere felice, io sono stata molto felice ma ad un certo punto non lo ero più – aveva spiegato -. Uno deve cercare di stare il meglio possibile, nel rispetto degli altri. Ho rispettato me stessa, ho preso coraggio e ho preso quella decisione”.

Dopo il divorzio, Alice Bellagamba era tornata a vivere nelle sue Marche.

“Sono tornata dei mesi nelle Marche, avevo bisogno di tempo per capire quello che mi stava succedendo dentro – aveva aggiunto -. È partita da me, ma poi abbiamo deciso che la scelta più giusta è stata quella di lasciarci. Ho pensato a me, stavo male. Vedevo tutto buio e mi stavo chiudendo sempre più dentro di me, non ero più quella di sempre. Siamo in buoni rapporti, ma abbiamo fatto passare un po’ di tempo”.

Oggi Alice ha finalmente trovato la felicità, coronando anche il sogno di diventare mamma. La ballerina è felice, come ha svelato più volte su Instagram, e pronta a vivere al meglio questa nuova avventura.