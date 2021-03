Alfonso Signorini si confessa sul GF Vip: “Tifavo per Pretelli&#...

editato in: da

GF Vip, Elisabetta Gregoraci lascia la Casa per fare l’albero di Natale con Nathan Falco

A poche settimane dalla fine del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha voluto fare un bilancio di un’edizione che, tra alti e bassi, ha fatto la storia della televisione italiana.

Si tratta della stagione più lunga del reality di Canale 5, che ha visto all’interno della Casa tantissimi personaggi che per un motivo o per un altro rimarranno nella memoria del pubblico. Così, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha tirato le somme di questa edizione, parlando anche dei “vipponi” che più hanno lasciato un segno nel suo cuore.

Signorini non poteva non parlare del vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi, apprezzatissimo dal pubblico per la sua sagacia: “Sono felice perché con lui ha vinto l’intelligenza, l’ironia, il cinismo e il talento, che mi auguro lo porterà lontano. Poco prima che lasciassi Cinecittà mi ha chiesto un consiglio su cosa fare. Gli ho risposto di dire tanti “no”, anche se sarà difficile”.

E, se ovviamente durante la messa in onda della trasmissione non poteva sbilanciarsi esprimendo simpatie verso i concorrenti, una volta terminata l’avventura del GF Vip ha voluto lasciarsi andare a delle rivelazioni, svelando chi fossero i suoi prediletti all’interno del loft di Cinecittà.

“Ho sempre tifato Pierpaolo Pretelli. Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di grande bontà e positività. Come pure sono contento che Stefania Orlando sia arrivata terza. La conosco bene e l’ho voluta fortemente, è una donna lucida e intelligente, spietata e ironica”.

Così l’ex velino di Striscia la Notizia, oltre che essere apprezzato dal pubblico a casa, aveva anche un grande alleato in studio, proprio Alfonso Signorini. Impossibile poi, per il conduttore, non menzionare i momenti più emozionanti dell’edizione: dal coming out in diretta di Gabriel Garko al riavvicinamento tra un padre e un figlio, Andrea e Walter Zenga, che ha fatto parlare per giorni. Senza dimenticare il lutto dolorosissimo di Dayane Mello, che ha perso il fratello proprio mentre era all’interno della Casa.

Ma se da un lato l’edizione ha regalato ai telespettatori scontri inattesi e momenti toccanti, Signorini dall’altro si è detto deluso da Carlotta Dell’Isola. Lui, che l’aveva notata per la sua verve, sarebbe rimasto insoddisfatto: “Mi ha deluso Carlotta. A Temptation Island era stata strepitosa. Forse perché aveva accanto Nello, con cui dava il meglio. Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così”.