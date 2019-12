Alessia Marcuzzi per Natale vola a Dubai con i figli e l’ex Inzaghi

editato in: da

Vacanze di Natale a Dubai, per Alessia Marcuzzi e il suo ex Simone Inzaghi: potrebbe sembrare il titolo di un cinepanettone, ma è la splendida realtà di una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. Al suo fianco, in questo viaggio a 5 stelle, l’intera famiglia allargata. Perché i rapporti con l’ex fidanzato e la sua nuova moglie non sono mai stati così buoni.

Alessia è da sempre un esempio di come si possa andare d’accordo anche quando un amore finisce. Alle spalle, di importanti rapporti conclusi lei ne ha due, dai quali sono nate le sue gioie più grandi, il figlio Tommaso (primogenito avuto dall’ex calciatore Simone Inzaghi) e la piccola Mia (nata dalla storia d’amore con Francesco Facchinetti). Oggi, la Marcuzzi è felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi, ma non ha mai smesso di frequentare i suoi ex. Sicuramente perché il loro legame è reso indissolubile dai loro splendidi figli, eppure c’è sotto qualcosa di più. Soprattutto con Simone Inzaghi, la conduttrice ha mantenuto un rapporto molto solido.

Basti pensare che in questi giorni Alessia Marcuzzi è in vacanza proprio con il marito, i due figli… e l’ex compagno, assieme alla moglie Gaia Lucariello. L’intera famiglia allargata è a Dubai, come si evince dalle diverse foto pubblicate sia dalla Marcuzzi che dalla Lucariello. Le due donne sono diventate amiche dai tempi in cui Inzaghi ha iniziato a frequentare la sua nuova fiamma, e alla nascita di Lorenzo, primogenito di Gaia e Simone, il rapporto si è stretto ancora di più. Oggi i due ragazzini, che hanno solo un paio d’anni di differenza, sono grandi amici e passano tantissimo tempo insieme.

Negli Emirati Arabi Uniti, Alessia e la sua splendida compagnia si stanno godendo un Natale con i fiocchi. Immancabili le classiche “cartoline” scattate davanti al Burj al-Arab, il famoso hotel extralusso a forma di vela divenuto simbolo di Dubai, ma anche molte foto che ritraggono la famiglia intenta a rilassarsi e divertirsi. La Marcuzzi e il suo splendido bikini da urlo sono protagoniste di un’immagine che ha fatto impazzire il web, ad esempio. Mentre la piccola Mia è una delle star indiscusse di questa vacanza: è bellissima sotto i raggi del sole, o intenta a scalare una ripida parete come una provetta arrampicatrice.

Questa, per Alessia Marcuzzi, è una gradita pausa dai numerosi impegni televisivi che l’hanno tenuta occupata negli ultimi mesi. Dopo Temptation Island Vip e Le Iene, ora si regala qualche giorno di relax al caldo sole di Dubai. Ma presto tornerà a casa, pronta a rimettersi al lavoro. Quali altri impegni la vedranno protagonista della prossima stagione televisiva?