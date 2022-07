Alessia Marcuzzi incinta nella foto di 20 anni fa: il significato segreto

Fonte: IPA Palinsesti Rai, Alessia Marcuzzi: il bustino di pizzo bianco è strepitoso

Una foto pescata dal diario dei ricordi, una di quelle immagini speciali che a riguardarle tirano fuori una serie di momenti indimenticabili: Alessia Marcuzzi ha pubblicato su Instagram uno scatto di 20 anni fa in cui la si vede incinta. E dalla didiscalia emerge anche un significato segreto.

Alessia Marcuzzi, la foto di 20 anni fa incinta

Il volto disteso, felice, che trasmette emozioni. Alessia Marcuzzi ha condiviso con i suoi numerosi follower una foto di tanti anni fa nella quale è ritratta incinta e serena. Adosso solamente un completo intimo color crema, che mostra – in tutta la sua bellezza – il pancione di profilo.

Alessia all’epoca aspettava il primogenito Tommaso Inzaghi nato dall’amore che l’avela legata a Simone Inzaghi. Lo scatto è di aprile 2001, 21 anni fa, e la conduttrice di lì a poco avrebbe dato alla luce il suo primo figlio.

Tantissimi i commenti sotto allo scatto, soprattutto di complimenti. Perché una cosa è certa: il tempo da allora è passato ma Alessia è rimasta bellissima, così come è rimasto quel suo sorriso coinvolgente che tanto piace ai suoi fan.

Alessia Marcuzzi, il significato segreto dell’immagine

Non solo ricordi, perché la foto che ha condiviso Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram ha anche un significato diverso. Infatti, leggendo la didascalia, questa ricorda anche il prossimo progetto che vedrà la conduttrice fare il suo atteso ritorno in televisione.

Circa un anno fa, infatti, aveva annunciato che si sarebbe presa un periodo per sé: “Perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”, aveva svelato. Poi nella stessa occasione aveva aggiunto: “Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono”.

Ora è il momento di tornare, come è stato annunciato proprio nei giorni scorsi. E la gioia di Alessia Marcuzzi è palpabile ed emerge anche dalla didascalia della foto di 20 anni. Infatti a corredo dello scatto ha scritto: “Aprile 2001. Aspettavo Tommaso, mancavano pochissimi giorni ed ero davvero boomberissima” per poi aggiungere l’hasthag che riporta il nome della trasmissione #boomerissima. Segno che l’entusiasmo per la nuova avventura è alle stelle, come dimostra anche il volto radioso di Alessia Marcuzzi durante la presentazione dei palinsesti 2022/2023 della Rai.

Boomerissima, il programma, che andrà in onda su Rai 2, avrà il compito di raccontare il presente e il passato: il sottotitolo dello show infatti è Boomer vs Millennials, Genitori vs Influencer. Lei nello scatto non era di certo una boomer, e non lo è tutt’ora, ma oggi la differenza generazionale tra lei e il figlio Tommaso li vorrebbe proprio come due rappresentanti perfetti per lo show.

Alessia Marcuzzi, quel ritorno in tv che tutti aspettavano

E c’è da dire che erano in tanti ad attendere il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi. Boomerissima segna anche il rientro in Rai dopo 25 anni passati a Mediaset. L’appuntamento è in programma a partire dal 22 novembre in prima serata su Rai Due ed è un progetto che nasce da un’idea originale della conduttrice.

L’entusiasmo è palpabile, come racconta anche la didascalia dell’ultima foto pubblicata. Per il resto, bisgona solo avere un po’ di pazienza e attendere una manciata di mesi per rivedere Alessia sul piccolo schermo.