Alessandra Mastronardi al top a Venezia ma esagera col camicione. Ferragni in shorts

Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, è meravigliosa mentre viene nominata ambasciatrice dell’Unicef.

Durante l’evento organizzato all’Hotel Excelsior del Lido, all’attrice napoletana è stato conferito il titolo di Goodwill Ambassador. Alessandra, impeccabile, si è presentata con un abito lungo, verde acido, a fantasia, firmato Valentino. Un look bon ton, perfetto per l’occasione, da far invidia a Kate Middleton, che abbina a cintura e borsa color cuoio, della stessa griffe. I capelli sono raccolti in una raffinata coda di cavallo, il make up è appena accennato.

La Mastronardi sorride orgogliosa con l’onorificenza appena conferitale. Ancora una volta, la madrina della kermesse non tradisce le aspettative. Ci ha abituati ad abiti da favola e tailleur-pantaloni sofisticati che l’hanno resa la più elegante della Mostra, battendo Kaisa Smutniak e Monica Bellucci.

Pochissimi gli errori di stile e tutti perdonabili. Anche se il maxi camicione con sandali ultra piatti è un po’ esagerato. Non fosse altro per il rischio altissimo di incidente sconveniente per il suo ruolo di madrina, tanto che quando scende dalla barca, mostra le gambe più del dovuto. Ma la Mastronardi si riprende subito e al successivo cambio di look è divina: camicia azzurra con fiori, gonna a righe e trench delicato sulle spalle.

Chiara Ferragni non può certo stare a guardare. Dopo aver incantato con la famiglia sul red carpet, eccola sfoggiare una mise casual, quasi adolescenziale: t-shirt bianca con logo Versace e shorts cortissimi di jeans.