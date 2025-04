Alessandra Amoroso, Maria de Filippi aveva capito tutto sulla gravidanza: il retroscena

Fonte: IPA Alessandra Amoroso

Quando una cantante come Alessandra Amoroso torna nel posto dove tutto è cominciato e sfoggia un pancione radioso, l’effetto è quello di un colpo di scena ben scritto. Ma il vero scoop lo ha rivelato lei stessa poco dopo: la regina del talent, Maria De Filippi, aveva già capito tutto prima ancora che qualcuno le dicesse qualcosa. Non una rivelazione, ma un’intuizione da manuale. E no, non è stata magia. Solo Maria che, tra un consiglio e una telefonata, ci ha visto lungo. Anzi, lunghissimo.

Il gesto commovente di Maria De Filippi ad Amici

È salita sul palco che l’ha consacrata con un abito fasciante nero e un pancione che parlava da solo. Alessandra Amoroso ha fatto il suo ingresso ad Amici 24 come solo lei sa fare: con la voce. Maria De Filippi, che di emozioni ne ha viste passare a vagonate, non ha resistito: carezza al ventre e bacio tenerissimo. Standing ovation per due, tra lacrime vere e quell’affetto che non ha mai bisogno di spiegazioni.

Alessandra Amoroso racconta il momento in cui Maria ha capito tutto

Nel corso di un’intervista andata in onda su Radio 105, l’artista ha raccontato in modo spontaneo e con un sorriso come la conduttrice abbia intuito tutto prima ancora che lei lo rendesse pubblico: “Tra le prime persone a sapere della bimba in arrivo c’è stata Maria. Io ancora non l’avevo detto in giro. Infatti lei l’ha saputo senza che io lo dicessi di preciso. Lei l’ha scoperto così, l’ha buttata a indovinare. Io l’ho chiamata e le ho chiesto un consiglio per fare delle analisi e lei di botto mi ha detto ‘ma tu sei incinta’. La mia mamma, le mando un bacio.”

Una telefonata e una domanda diretta, la reazione di Alessandra Amoroso

La cantante ha poi aggiunto altri dettagli su quel momento, spiegando come la telefonata avesse avuto uno scopo pratico e come, nonostante non volesse ancora condividere la novità, non fosse riuscita a smentire l’intuizione della conduttrice: “Le avevo chiesto un consiglio per fare delle analisi generiche, ero appena arrivata a Roma e avevo bisogno di una dritta. Comunque lei mi ha chiesto se fossi incinta e io non ce l’ho fatta a mentire, le ho detto di sì, che c’aveva preso.”

Alessandra Amoroso e la gravidanza

In attesa di diventare madre, la cantante si prepara a una trasformazione importante, accompagnata da chi l’ha vista crescere artisticamente e ha rappresentato una presenza costante nel suo percorso. Il rapporto con il compagno, iniziato nel 2023, sembra essere solido e pronto ad accogliere la nascita di Penelope, il nome scelto per la bambina in arrivo.

Della gravidanza è tornata a parlare a Le Iene, in un monologo toccante durante il quale a stento è riuscita a trattenere l’emozione: forse la vera sfida è accettare questa perdita di equilibrio, l’ambivalenza, il fatto che ti stai avventurando in una terra sconosciuta. Così ho scelto di lasciarmi attraversare da tutte le emozioni, quelle belle e quelle brutte. Di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno insieme a me”.