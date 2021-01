Alena Seredova, il tenero scatto di famiglia con i suoi figli

editato in: da

Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi

Un tenero scatto di famiglia con i suoi tre figli: Alena Seredova ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con i sui due maschietti e la piccola Vivienne Charlotte.

Non una prima volta per la showgirl, che spesso condivide sul social immagini di famiglia, fotografie da cui emerge tutto l’amore per i suoi figli: da Louis Thomas e David Lee, nati dalla lunga relazione che la ex modella ha avuto con il portiere Gigi Buffon, sino a Vivienne Charlotte frutto della sua storia d’amore con l’imprenditore Alessandro Nasi. Dalla sua nascita, il 19 maggio 2020, la piccola viene spesso mostrata da mamma Alena, che ne racconta la crescita e i tanti traguardi attraverso i social, proprio come ogni altra mamma orgogliosa e felice. Dai momenti di tenerezza, come il riposino pomeridiano, a scatti che la vedono sulla neve, sino a quelli dedicati alle feste di Natale.

Ma non solo, perché a guardare il profilo Instagram di Alena Seredova sembra di scorrere un bellissimo album di famiglia all’interno del quale lei condivide tante fotografie che ritraggono i suoi figli, che in un’altra immagine definisce “trio meraviglia”, le tappe importanti, i momenti di felicità casalinga.

Immagini da cui emerge il profondo amore della ex modella per i suoi bambini.

Come la foto accompagnata dalla didascalia “la nostra domenica” che la mostra insieme a tutti e tre. Alena è raggiante e contornata da Louis, David e Vivienne Charlotte, quest’ultima mentre indossa un bel cappellino. Il tutto è accompagnato dall’hashtag solo amore. La foto è piaciuta ai tanti fan della modella che l’hanno sommersa di mi piace e commenti.

Momenti di serenità dopo quelli più difficili vissuti a novembre quando Alena era risultata positiva al Coronavirus ed era stata lontana per diverso tempo dai suoi figli. A raccontarlo era stata lei stessa attraverso Instagram, dove aveva aggiornato i follower non solo sul suo stato di salute ma anche sugli aspetti più personali.

Ora la serenità è tornata e si vede tutta nello sguardo e nel bellissimo sorriso di Alena Seredova, splendida mamma, che in questa foto trasmette tutta la felicità che prova nell’avere accanto i suoi figli.