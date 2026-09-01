Alena Seredova e Alessandro Nasi, il primo giorno di scuola di Vivienne è tenerissimo

Nelle foto postate su Instagram, Alena Seredova e Alessandro Nasi sono emozionatissimi mentre accompagnano la loro bambina verso la nuova avventura

IPA Alena Seredova e Alessandro Nasi con Vivienne

Cresce in fretta la piccola Vivienne e per lei è già arrivato il primo giorno di scuola. Mamma Alena Seredova e papà Alessandro Nasi sono accanto a lei in questo momento speciale, orgogliosi della loro piccolina che sta diventando grande e pronti a darle tutto il loro amore. “Entra in quella classe a testa alta, con la tua meravigliosa curiosità e quel sorriso che illumina le mie giornate” scrive la ex modella sui social postando le foto prima dell’ingresso in aula.

“Non preoccuparti se senti un po’ di batticuore: è del tutto normale quando si sta per fare un passo così grande”, aggiunge per incoraggiarla. Ma forse non ce ne è bisogno: la bambina sembra allegra e spensierata, sono piuttosto gli sguardi dei genitori a tradire tutta l’emozione.

Tutta l’emozione di mamma e papà

Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno gli occhi lucidi mentre abbracciano Vivienne. Per la bimba l’inizio della scuola è una tappa fondamentale, ma anche per i genitori è un grande cambiamento, l’inizio di una nuova fase della vita. Il papà accompagna la sua piccola per mano in questo capitolo che inizia. mentre sulla cartella di Vivienne si nota ricamata una libellula luccicante: due dettagli che sembrano avere un significato simbolico, come a suggerire che la bimba può prendere il volo, ma che mamma e papà saranno sempre al suo fianco. Uno scatto dolcissimo che restituisce proprio il senso e l’emozione di questo momento.

Colpisce anche l’emozione nello sguardo di Seredova, che sorride all’obiettivo ma non nasconde come il suo cuore sia in tumulto.

La piccola Vivienne diventa grande

Vivienne ha compiuto 6 anni il 19 maggio. È l’unica figlia che Alessandro Nasi e Alena Seredova hanno avuto insieme, ma per l’ex modella è la terza nata, dopo Louis Thomas (promettente calciatore 19enne che vive lontano da casa da quando di anni ne aveva 15) e David Lee: entrambi avuti dal primo marito Gianluigi Buffon (ora a sua volta sposato con Ilaria D’Amico).

Alena e Alessandro si sono conosciuti nel 2015, quando lei aveva ancora il cuore spezzato per la fine del suo primo matrimonio e non credeva più nell’amore. E invece, grazie a Lavinia Borromeo, ha incontrato l’uomo destinato a essere il suo principe azzurro. Nel 2020 sono diventati genitori e due anni dopo, durante una vacanza estiva a Mykonos, l’imprenditore ha fatto la romantica proposta di nozze. La cerimonia, sontuosa, si è svolta nel 2023, in Sicilia.

“Vedere i miei figli insieme mi riempie di felicità” ha detto la ex modella parlando della famiglia che è riuscita a costruirsi con impegno e tanto amore.

La scuola prestigiosa di Vivienne: perché inizia prima?

Ma se è ancora il 1° settembre, e manca un po’ prima che la maggior parte dei bambini e ragazzi italiani entrino in aula, come mai per Vivienne la campanella è già suonata? Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno iscritto la loro figlia a un istituto privato: l’International School of Turin (IST), lo stesso frequentato anche dai suoi fratelli maggiori Louis Thomas e David Lee Buffon.

Si tratta di una scuola che segue il calendario inglese, con un percorso bilingue e multiculturale, che ha sede in un edificio immerso nelle colline nei dintorni di Torino. La retta non è per tutte le tasche, visto che si parte da 13.200 euro per il primo anno, con incrementi successivi negli anni a seguire.

In questo nuovo inizio, tra il batticuore per un grande passo e l’orgoglio di vederla crescere, a guidare ogni sguardo resta l’amore profondo e incondizionato di una mamma e un papà.