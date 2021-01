Adriana Volpe, regina suprema: rivoluzione a Ogni Mattina

editato in: da

Adriana Volpe, look e curiosità tra Ogni Mattina e Instagram

Adriana Volpe torna in tv dal 18 gennaio: appuntamento su Tv8 con Ogni Mattina alle 9.45 dal lunedì al venerdì. Il morning show riprende dopo la lunga pausa natalizia in una veste del tutto nuova in cui la presentatrice è regina indiscussa.

Come annunciato a metà dicembre, Ogni Mattina perde Alessio Viola e la sua veste di informazione istituzionale per cucirsi addosso un nuovo modo di fare intrattenimento. Al timone del programma resta ben salda Adriana Volpe (leggi la nostra intervista), accompagnata in studio da ospiti fissi e tanti inviati, per quattro ore di diretta quotidiana.

Accanto alla Volpe è confermatissimo Giovanni Ciacci con le sue immancabili pagelle, e con delle rubriche nuove: Il calendario di Ciacci, la memoria storica di ogni giorno, e Top of the post, con i suoi voti ai trend topic del giorno.

Nel cast la conduttrice radiofonica LaMario, che porta il suo punto di vista, lo psicologo Paolo Quaranta, che propone letture diverse, la scrittrice Chiara Moscardelli con i suoi commenti dissacranti, l’ex iena Cristiano Pasca, che racconta l’attualità in maniera irriverente e pungente, e l’esperto web Lorenzo Farina, che apre per noi una finestra sul mondo social, quello su cui ci affacciamo tutti noi ogni giorno.

Il programma si apre con Chiedo per un amico, in cui il pubblico a casa può portare la propria esperienza o porre dei quesiti, che sono lo spunto per parlare di sentimenti e relazioni, a cui il cast in studio e i diversi ospiti, appartenenti al mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, coinvolti nelle diverse puntate, proveranno a dare risposta. Il mestiere della vita è un racconto dei mestieri di oggi attraverso i diretti protagonisti.

Si parla anche di gossip, ma in un modo nuovo, irriverente e pungente, attraverso rubriche diverse ogni giorno: Il borsino di Alessi, ovvero Up & Down dei vip secondo Roberto Alessi, Un Santo in Paradiso, con il giornalista rosa Santo Pirrotta, Cheap & Chic, a cura di Rosanna Cancellieri, Mi piaci un B8, il meglio e il peggio della tv secondo l’autore televisivo Lorenzo Campagnari, e Passo Falso, gli scivoloni della settimana, papere, errori nei giornali e in tv affidata alla conduttrice radiofonica Annie Mazzola.

Tutorial sugli argomenti più disparati in Quattro e quattro 8, dal beauty al fitness fino al mondo degli animali, e nella versione culinaria con Cucina in quattro e quattro 8, ricette dall’Italia e dal mondo in 8 semplici passaggi.

Ogni Mattina racconta anche il territorio e l’attualità, nello spazio Fuori come va. Sempre alla ricerca di storie di vita e di testimonianze, una squadra di inviati, portatori di differenti punti di vista e di culture diverse, ci mostreranno un’Italia dalle mille sfaccettature.

A fianco di importanti conferme, tra cui Daniele Piervincenzi, Luca Calvani e Fabio Persico, ci sono new entry come Bellamy, attenta osservatrice del mondo afroitaliano, i parroci Don David Maria Riboldi e Don Ernesto Piraino e la genderqueer Stephanie Glitter. In più, ci sono I Sansoni, duo comico che ironizza sull’oggi e i suoi luoghi comuni, che firmeranno la copertina d’apertura della rubrica. Non mancano scherzi telefonici e candid camera, con la Iena e conduttore radiofonico Mitch.

Infine, imperdibili saranno Le confessioni, interviste della stessa Adriana Volpe, che le guiderà seguendo il fil rouge dei sette vizi capitali. Nella prima settimana, a sottoporsi alla confessione, ci saranno Ilona Staller in arte Cicciolina, Carla Fracci e Filippo Magnini.

Uno studio completamente rinnovato, caldo e accogliente, fa da cornice alle storie, ordinarie e straordinarie, di ogni giorno, di Ogni Mattina.

Adriana Volpe è quindi la colonna portante del morning show e le polemiche di Magalli sono ormai un lontano ricordo. Intanto cresce l’attesa tra i suoi fan che le scrivono su Instagram: “Grande Adriana non vedo l’ora che ricominci ogni mattina”. “Da quando ci sei tu al mattino guardo solo te, non guardo più nessun altro programma!!!!”. “Brava Adriana, sempre più protagonista della tua vita e del mondo❤️ complimenti”.