Adrian, Celentano chiude lo show con Marco Mengoni. Finale all’insegna della musica e della bellezza

Adrian, il programma più discusso del momento, è giunto alla sua puntata finale. Dopo aver ospitato sul palco grandi nomi del mondo dello spettacolo, come Luciano Ligabue, Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Massimo Giletti, Carlo Conti e Gianni Morandi, Adriano Celentano ha voluto al suo fianco Marco Mengoni.

Nonostante la presenza di grandi personalità, lo show non ha brillato. Gli ascolti, infatti, sono stati molto bassi e, da molti, Adrian è stato definito un vero e proprio flop. Per questo motivo, Adriano Celentano ha ricevuto anche il Tapiro D’Oro da Striscia la Notizia. È stato, inoltre, proprio in questa occasione che il Molleggiato ha parlato, per la prima volta, dei risultati poco soddisfacenti:

Tutte le cose nuove hanno un impatto difficile all’inizio, poi dopo è peggio. È per quello che gli ascolti sono più bassi, perché lì dentro c’è il futuro. Le vicende di Adrian si svolgono nel 2068, le cose cambiano. Le cose peggiori, peggiorano. Le cose già belle diventano già belle.

Un programma che, in realtà, era iniziato già portandosi dietro diverse polemiche. A condurlo al fianco di Adriano, infatti, doveva essere Michelle Hunziker, che ha poi rinunciato prima dell’inizio delle riprese a causa della poca partecipazione di Celentano.

In ogni caso, Adrian prova a chiudere questa edizione in bellezza. In soccorso di Celentano arriva Marco Mengoni. Con lui Adriano ha scherzato, giocato e, soprattutto, cantato, estasiando il pubblico in studio e quello a casa. Le voci dei due cantanti, infatti, si sono mixate per riproporre i successi senza tempo del Molleggiato e il nuovo singolo di Mengoni, Duemila Volte.

Adriano Celentano parlando con il giovane collega, con il quale si è complimentato, ha sorriso molto e ha ribadito quello che è Adrian:

In Adrian si parla solo della forza della bellezza. La bellezza ci rasserena, ci invoglia a giocare e ridere. Senza la bellezza diventiamo seri, poi magari ci arrabbiamo e facciamo cose sbagliate.

Il programma, poi, continua tra musica, aneddoti e discorsi su questioni politiche. Celentano, insomma, ha voluto concludere Adrian alla sua maniera e con gioia, senza mostrarsi troppo deluso dai bassi ascolti e senza dar troppa soddisfazione a chi continua a ribadire il flop dello show da lui ideato.