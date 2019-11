Adrian, Celentano arriva in basso: il flop è da record

editato in: da

Adrian, lo show di Adriano Celentano, continua a perdere pubblico e registra il record di ascolti più basso dal suo ritorno. Il programma, come è noto, era andato in onda a gennaio e in seguito era stato sospeso a causa dei problemi di salute del Molleggiato.

Discusso e osteggiato a causa dell’assenza di Celentano sul palco, Adrian è tornato in questi mesi, pronto per prendersi la sua rivincita. Le cose però non sono andate come il cantante, forse, sperava. Nonostante gli ospiti interessanti, la presenza costante del padrone di casa, le canzoni e i monologhi, gli ascolti sono diminuiti sempre di più.

Una rapida discesa verso il basso che niente è riuscito a fermare. La quarta puntata di Adrian – Questa è la storia, ha raggiunto un record negativo, con solo 2.695.000 e l’11.1% di share. Si tratta del risultato peggiore registrato dalla trasmissione dopo il ritorno di qualche settimana fa. La lunga sospensione, a quanto pare, non è riuscita a spegnere le polemiche e il pubblico non ha apprezzato gli sforzi di Celentano per modificare lo show.

Nemmeno Maria De Filippi, che ha raccontato il volto più umano e vero del Molleggiato, è riuscita nell’impresa, così come Biagio Antonacci e i cinque conduttori intervenuti nella prima puntata. Il quarto appuntamento è stato il meno visto, complice degli ospiti che non hanno convinto, da Morgan ad Alessio Boni, sino ai giornalisti Luca Sommi, Chiara Geloni e Francesca Fialdini.

Celentano ce l’ha messa tutta, regalando canzoni stupende, ma anche momenti ricchi d’emozione, come quello in cui ha lanciato un messaggio a Ilaria Cucchi. Nonostante ciò a vincere la serata sono stati altri programmi. Su Rai Uno La Famiglia Von Trapp ha trionfato con 3.286.000 spettatori e il 14.46% di share. Ottimi ascolti anche per Dritto e Rovescio su Rete 4. Nel frattempo Adrian si avvia verso la sua fine. Manca infatti solamente una puntata alla conclusione dello show più discusso e criticato della stagione televisiva.