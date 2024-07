Ascolti tv del 6 luglio, gli Europei si scontrano con Lo show dei record e Pieraccioni

Fonte: IPA Gerry Scotti

In queste settimane d’estate l’attenzione dei telespettatori è tutta sugli Europei 2024: anche sabato 6 luglio in prima serata su Rai 1 è andata in onda la sfida Olanda-Turchia, in gara per i quarti di finale. A scontrarsi con la partita degli Euro 24 Lo show dei record, la replica della trasmissione condotta da Gerry Scotti su Canale 5.

Chi non voleva guardare gli Europei poteva scegliere uno dei tanti film in programma sugli altri canali: su Rai 2 è andato in onda Amnesia totale, mentre su Rete 4 il film di Leonardo Pieraccioni Il Paradiso all’improvviso; su Italia 1 invece la commedia tedesca Windstorm 4. Ma a trionfare è stata, come previsto, la partita Olanda-Turchia: ecco tutti gli ascolti della serata di sabato 6 luglio.

Prima serata, ascolti tv del 6 luglio: vince Olanda-Turchia

Nella serata di ieri, sabato 6 luglio 2024, su Rai 1 il quarto di finale di Euro 2024 – Olanda-Turchia ha conquistato 4.652.000 spettatori pari al 32.7% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record, la trasmissione in replica condotta da Gerry Scotti, ha raccolto davanti al video 1.392.000 spettatori con uno share del 12.4%.

Su Rai 2 Amnesia fatale è stata la scelta di 763.000 spettatori (5.5%); mentre su Italia 1 la commedia Windstorm 4 – Il vento sta cambiando ha radunato .000 spettatori pari al %. Su Rai 3 Tina Anselmi – Una vita per la democrazia ha raggiunto 545.000 spettatori e il 3.9%. Su Rete 4 il film di Leonardo Pieraccioni Il paradiso all’improvviso ha totalizzato uno share di 464.000 spettatori (3.5%).

Su La 7 La pantera rosa ha registrato 287.000 spettatori con il 2.1%; mentre su Tv8 lo show di Alessandro Borghese 4 Ristoranti sigla 282.000 spettatori (2.3%). E sul Nove Crimini Italiani – Il Delitto di Rosboch ha catturato l’attenzione di 378.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time, dati del 6 luglio

Su Canale5 Paperissima Sprint ha raccolto 1.888.000 spettatori con il 13.5%; su Rai 2 TG2 Post è stato seguito da 725.000 spettatori (5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha tenuto incollati davanti al video 869.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Illuminate è stata la scelta di 331.000 spettatori con il 2.4%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 452.000 spettatori (3.3%) nella prima parte e 540.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha intrattenuto 786.000 pari al 5.6%; su Tv 8 Sky Speciale di Formula 1 è stato seguito da 127.000 spettatori pari allo 0.9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha ottenuto un risultato di 195.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv Preserale, dati del 6 luglio

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.674.000 spettatori pari al 16.9%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.091.000 spettatori pari al 17.7%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 860.000 spettatori (9.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.276.000 spettatori (11.3%).

Su Rai 2 il quarto di finale di Euro 2024 – Inghilterra-Svizzera ha incollato davanti allo schermo 3.287.000 spettatori con il 29.3% (primo tempo a 2.603.000 e il 28.9%, secondo tempo a 3.148.000 e il 28%, tempi supplementari a 3.986.000 e il 29.6%, rigori a 5.022.000 e il 35.9%).

Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha ottenuto 200.000 spettatori (1.9%) e FBI: Most Wanted ha raggiunto 281.000 spettatori (2.2%). Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR ha informato 1.020.000 spettatori pari all’8.3%, mentre Blob ha segnato 330.000 spettatori pari al 2.4%. Su Rete 4 Terra Amara ha incollato allo schermo 369.000 spettatori (2.8%). Su Tv 8 Formula 1 – Prove ha registrato 327.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy ha totalizzato 187.000 spettatori (1.7%).