Adrian, Celentano fragile e ferito. E Maria De Filippi interviene

Celentano si mette a nudo come non ha mai fatto nel programma Adrian, mostrando il suo lato più umano e anche Maria De Filippi racconta le fragilità dell’artista. L’ultima puntata dello show è stata particolarmente emozionante, con il Molleggiato che, per la prima volta, ha deciso di deporre le armi e si è raccontato senza filtri di fronte al pubblico.

Insieme ad Andrea Scanzi e a Biagio Antonacci, ha dato vita a una trasmissione fatta di canzoni, ma soprattutto di confessioni. La più toccante è quella che riguarda le lacrime versate da Celentano per il fratello maggiore con cui si arrabbiò diversi anni fa. Un episodio che, ancora oggi, lo fa piangere, come ha svelato lui stesso sul palco.

“Una volta con mio fratello ho litigato e ho alzato la voce – ha confessato a Biagio Antonacci, senza nascondere l’emozione -. Per me era come un padre, aveva 18 anni più di me. Mi arrabbiai smisuratamente e gli vidi fare un’espressione particolare, quella di chi non se lo aspettava. Non l’ho più dimenticata, quando ci penso ancora adesso mi scende una lacrima”.

Il Molleggiato ha rivelato che questo episodio, insieme a uno accaduto con Claudia Mori, l’avrebbe spinto a non lasciarsi più andare alla rabbia. “Un’altra volta mi sono arrabbiato esageratamente con Claudia – ha raccontato -. Mentre gridavo sono passato davanti allo specchio e mi sono guardato. Ero orrendo. Mi ha preoccupato quell’immagine e da allora ho giurato di non arrabbiarmi più”.

La terza puntata di Adrian ci ha regalato un Celentano più autentico, come ha confermato anche Maria De Filippi. In un’intervista al Fatto Quotidiano la conduttrice ha svelato di aver visto un artista ferito e fragile dopo le critiche e gli attacchi subiti per il suo show.

La moglie di Costanzo è stata ospite della seconda puntata di Adrian insieme a Gianni Morandi. Nonostante i suoi sforzi per prendere in mano la trasmissione, Maria non è riuscita a risollevare gli ascolti che sono calati ancora. “Non lo conoscevo, quando sono andata a fare le prove mi sono messa a sua disposizione – ha detto -. Ho visto un uomo importante, ho cercato in tutti modi di far vedere quello che sentivo per lui. Ho visto una persona ferita per quello che è stato scritto. Diventi un ‘mito’ per il pubblico, ma un mito è anche fragile. Dietro c’è una persona che può avere anche momenti di difficoltà”.