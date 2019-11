Adrian, Celentano punta tutto sulla musica. E conquista il pubblico

editato in: da

Aveva promesso una terza puntata ricca di emozioni, e così è stato. Questa sera Adriano Celentano, protagonista assoluto del suo omonimo show Adrian, ha puntato tutto sulla sua musica e ha vinto.

Il programma televisivo si apre con l’ingresso dello showman che saluta tutti a suon di canzoni. Il pubblico in studio sembra gradire quell’omaggio e non mancano applausi e apprezzamenti. Poi entra in studio lui, l’attesissimo Biagio Antonacci, uno degli ospiti della serata chiamato dopo il rifiuto di Al Bano. È proprio insieme al cantautore e chitarrista italiano che Celentano manda in visibilio il pubblico, cantando sulle note delle loro canzoni più famose.

Un duetto che ha messo d’accordo tutti, anche il pubblico a casa che attendeva con scetticismo, visti i flop delle precedenti puntate, la registrazione di questa sera.

Una puntata questa, in cui la musica è stata assoluta protagonista. Non sono mancati, certo, i soliti temi di attualità anche se questa sera Celentano si è spinto oltre, parlando anche di religione e di fatti di cronaca, seppur con discrezione e spontaneità.

Dopo l’atteso monologo, Adriano ha accolto in studio i giornalisti Scanzi, Riotta e Pigi e insieme a loro, con una certa commozione ha ripercorso i primi anni della sua carriera.

“Ma come fai, a parlare di tutto. Dove lo trovi il coraggio”, ha chiesto Pigi allo showman durante la conversazione al centro dello studio. Il cantautore italiano, rivolgendosi alle persone presenti ha ammesso “non avrei il coraggio di parlare di tante cose se non avessi voi”. E il pubblico in delirio.

Non sono mancati poi momenti di leggerezza, complice la presenza del duo comico Gigi e Ross e dell’attrice italiana Ilenia Pastorelli, seduti al tavolo del bar messo in scena negli studi di Mediaset.

Sembra proprio che la promessa, di una puntata straordinaria, sia stata mantenuta dallo stesso Celentano, come dimostrano anche i commenti di apprezzamento sui social network. Del resto il “molleggiato”, dall’inizio del programma si è sempre impegnato affinché questa volta, nella sua versione 2.0, lo show fosse un successo.

A partire dalla scelta degli ospiti, tra i quali si annoverano i grandi nomi della televisione italiana come Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Maria De Filippi e Carlo Conti.

Immancabile poi la presenza dell‘attore Alessio Boni, ritornato in studio questa sera con il compito di lanciare la serie animata ideata e scritta da Celentano.

Adriano questa volta ha ceduto la maschera di personaggio a favore della sua versione cantante, ed è stato standing ovation.

Che il pubblico abbia davvero dimenticato il fallimento della precedente edizione di Adrian? A giudicare dalle reazioni, sembrerebbe proprio di sì.