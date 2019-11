Adrian, Celentano chiama un altro cantante dopo il rifiuto di Al Bano

editato in: da

Dopo il rifiuto di Al Bano Carrisi, che ha rinunciato a partecipare ad Adrian, Celentano ci riprova con un altro cantante. Nella nuova puntata del programma infatti ospiterà Biagio Antonacci oltre ad Andrea Scanzi. Si tratta del terzo appuntamento con la trasmissione creata dal Molleggiato e da sempre al centro delle polemiche.

Per ora non è chiaro cosa succederà nel nuovo appuntamento, l’unica certezza è che non ci sarà Al Bano Carrisi, come aveva sperato lo stesso Celentano. Dopo un lungo stop durato mesi, l’artista è tornato su Canale Cinque con il suo innovativo show, ma gli ascolti, nonostante i numerosi tentativi del cantante, non sono migliorati.

A salire sul palco per supportarlo grandi nomi della tv e dello spettacolo, da Paolo Bonolis a Carlo Conti, passando per Gianni Morandi e ovviamente Maria De Filippi. La moglie di Costanzo e regina di Mediaset ha preso in mano il programma, raccontando la storia di Celentano e baciando lo showman sul palco, ma anche questo non è bastato per convincere il pubblico.

L’asso nella manica di Adriano per il terzo appuntamento di Adrian doveva essere Al Bano Carrisi, ma il cantante di Cellino San Marco ha declinato l’invito perché si trova in tour. Al suo posto ci saranno Biagio Antonacci e Andrea Scanzi che cercheranno di raccontare il mondo di Celentano e il messaggio che vuole diffondere con il suo cartone animato.

Se il Molleggiato non ha mai commentato gli ascolti bassi e le voci di un flop, proprio come la moglie Claudia Mori, per difenderlo è scesa in campo la figlia Rosita. La giovane Celentano ha difeso il lavoro del padre, affermando che il pubblico non è ancora pronto per comprendere la portata di Adrian.

“Adrian non può essere capito adesso – ha spiegato al Corriere della Sera -, ma va bene così: mio padre è da una vita che fa cose che sul momento non vengono capite dal pubblico”.