Adrian, Celentano ci riprova con Al Bano. Ma lui rifiuta

Adrian continua ad essere una delle trasmissioni televisive più chiacchierate del periodo. Nonostante la partecipazioni di grandi ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo, infatti, il programma stenta a decollare. Polemiche, critiche e ascolti molto bassi continuano a preoccupare Celentano, che prova a puntare su nuovi nomi.

Per la prima puntata, Adriano Celentano ha voluto scommettere su ben cinque presentatori: Piero Chiambretti, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gerry Scotti e Massimo Giletti. Con loro, il Molleggiato ha dato vita ad una vera e propria tavola rotonda stimolando una riflessione sulla qualità dei programmi televisivi di oggi. Infine, dopo aver simulato un abbandono delle scene, si è esibito con Luciano Ligabue. Nonostante la presenza sul palco di grandi nomi, però, gli ascolti si sono rivelati particolarmente deludenti.

Un flop anticipato dalle affermazioni di Michelle Hunziker. La presentatrice svizzera, infatti, avrebbe dovuto presentare il programma salvo rinunciare poco prima dell’inizio delle riprese. Per giustificare la sua assenza, aveva dichiarato al Corriere della Sera:

Aspettavamo ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. Nel frattempo nessuno poteva prendere alcuna decisione. Un giorno finalmente l’ho visto, gli ho detto “Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te”. Non c’è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene.

Celentano, così, ha provato a risollevare le sorti del programma con due ospiti d’eccezione. Questa volta, ad affiancarlo, sono saliti sul palco Maria De Filippi e Gianni Morandi. Tra canzoni, piccole interviste e una romantica dedica alla compagna Claudia Mori, il programma, questa volta, scorre velocemente. Il pubblico sembra apprezzare ma gli ascolti deludono ancora.

All’ideatore di Adrian non resta, quindi, che pensare a nuovi nomi e a possibili soluzioni per stimolare la curiosità del pubblico. A quanto pare, stando a quanto riportato da Libero, uno dei personaggi che sarebbe dovuto salire sul palco al fianco di Celentano è Al Bano. I due, insieme, avrebbero potuto celebrare la musica italiana. Purtroppo, però, non sarà così.

Al Bano, infatti, non solo non ha ancora avuto modo di guardare il programma, ma ha anche dovuto rifiutare l’invito di Adriano. Attualmente, il cantante di Cellino San Marco è impegnato in un lungo tour in giro per il mondo.

Mi hanno chiamato per la prossima settimana – ha affermato Al Bano – ma sono qui, in giro in questo tour.

Celentano, quindi, deve rinunciare alla presenza di Al Bano. Su chi ripiegherà per evitare il flop definitivo del suo Adrian?