Adrian, Celentano fa flop anche con la De Filippi: ascolti in calo

Il flop di Adrian continua nonostante la presenza di Celentano sul palco insieme a Maria De Filippi e Gianni Morandi. Lo show del Molleggiato continua a perdere terreno anche se finalmente ha regalato al pubblico ciò che voleva: tante canzoni, pochi monologhi e grandi ospiti.

Nella seconda puntata di Adrian andata in onda dopo lo stop di qualche mese fa, Celentano ha lasciato lo show in mano a Maria De Filippi che, forte del suo grande appeal, ha cercato di risollevarne le sorti. Con i toni di C’è Posta per Te, la signora di Canale Cinque ha raccontato la storia del Molleggiato e fra i momenti più emozionanti del programma c’è stato senza dubbio il bacio fra i due.

Se le critiche su Adrian sono diminuite, lo share non è salito. L’interesse per il programma sta scemando e gli ascolti sono ancora in calo per entrambi i blocchi: quello dello show e quello del cartone. Adrian Live – Questa è la mia storia ha registrato uno share del 13.7% con 3.439.000 spettatori. Il cartone animato Adrian invece ha avuto 1.527.000 spettatori pari all’8.7% di share. La settimana prima, con l’arrivo di Chiambretti, Giletti, Conti, Bonolis e Scotti era andata meglio. La trasmissione aveva registrato il 15.41% con 3.869.000 spettatori, mentre il cartone animato il 10.44% di share con 1.859.000 spettatori.

La trasformazione radicale dello show, con tante canzoni e il racconto commosso della De Filippi, non è bastata, portando a un crollo degli ascolti e al successo di Un Passo dal Cielo 5 che è stato visto da 5 milioni di spettatori. E pensare che l’insuccesso, nonostante le aspettative, è stato predetto dallo stesso Celentano che nel corso della seconda puntata, durante una chiacchierata con Morandi ha intuito quanto i telespettatori fossero ancora arrabbiati e delusi da lui.

“Non so se ti ricordi – ha detto Morandi -, una volta abbiamo fatto un programma insieme in televisione e tu mi hai detto: ‘Gianni tu sei uno che mette d’accordo tutti, io invece ho sempre un 30% di spettatori che si incaz** con me‘. Beh sai che la percentuale si è un po’ alzata. Secondo me le persone ti vogliono più sentire cantare che parlare. Quando canti, le persone si divertono, il loro cuore si allarga”.

“Il dubbio che si sia alzata la percentuale ce l’ho anch’io” la laconica risposta del Molleggiato. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà, ma soprattutto quali saranno i provvedimenti di Mediaset in vista degli altri tre appuntamenti previsti.