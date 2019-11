Adrian, Celentano non molla dopo il flop e chiama la De Filippi

editato in: da

Celentano non molla dopo il flop di Adrian e ospita nel suo show Maria De Filippi. Secondo alcune indiscrezioni nelle prossime puntate del programma di Canale Cinque vedremo sul palco accanto al Molleggiato la regina di Amici e Uomini e Donne.

Il primo appuntamento dopo la sospensione di febbraio è stato ricco di ospiti importanti. Celentano ha portato negli studi televisivi di Adrian cinque grandi volti della televisione: Piero Chiambretti, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Massimo Giletti e Gerry Scotti. I conduttori hanno dialogato fra loro parlando di televisione e di futuro, rispondendo anche a qualche piccola provocazione di Adriano.

Nello show anche Ilenia Pastorelli, Alessio Boni, che si è esibito in un monologo, e Luciano Ligabue che ha cantato con il Molleggiato. Come aveva promesso a Verissimo, Celentano ci ha messo la faccia, cantando sul palco, parlando con gli ospiti ed esprimendo la sua opinione. Al contrario di quanto era accaduto nelle prime puntate della trasmissione, con la fuga di Teo Teocoli e Michelle Hunziker, la sua presenza è stata forte e costante.

Questo però non è bastato a risollevare gli ascolti che, ancora una volta, sono stati piuttosto bassi. Le polemiche non sono mancate e lo share deludente ha fatto ipotizzare una chiusura anticipata. Mediaset ha smentito prontamente, affermando che l’innovativo programma di Celentano andrà avanti. Nelle prossime quattro puntate dunque Adriano si confronterà con altri ospiti.

Il prossimo, come annunciato già tempo fa, potrebbe essere Maria De Filippi. Se con i cinque conduttori ha parlato di tv cosa accadrà con la moglie di Costanzo? Difficile dirlo visto che l’imprevedibilità è da sempre il marchio di fabbrica di Celentano. Il tema potrebbero essere i sentimenti visto che Maria conduce programmi che si incentrano proprio su rapporti umani e relazioni.

Per ora tutto è top secret e probabilmente anche la stessa De Filippi scoprirà ogni cosa in corso d’opera. Di certo dopo la prima puntata Celentano non ha nessuna intenzione di mollare: restano quattro appuntamenti per dimostrare che Adrian è un progetto che vale.