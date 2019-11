Adrian, Celentano sempre più in crisi: solo Morgan regala emozioni

editato in: da

Si apre ancora una volta con della splendida musica la nuova puntata di Adrian, ma ancora una volta non basta. Lo show di Adriano Celentano torna su Canale 5 con la quarta puntata senza essere riuscito neanche qui a soddisfare pienamente le aspettative. Sin dall’inizio, in effetti, il cantante ha dovuto affrontare numerose critiche rivolte al suo programma.

L’ultima, solo in ordine di tempo, è quella di Maurizio Costanzo, che ha stroncato Celentano con un commento durissimo. E tutto questo nonostante sua moglie, Maria De Filippi, avesse speso belle parole per l’artista, del quale è stata ospite in una delle puntate. In quell’occasione, la conduttrice aveva contribuito a risollevare gli ascolti grazie alla sua brillante presenza e all’aver preso un po’ in mano la situazione, ma l’effetto è durato solo per poche ore. L’audience di Adrian continua a non dare segni di grande ripresa, anche quando la concorrenza non è affatto spietata.

Le più frequenti esibizioni di Adriano Celentano non sono state sufficienti a dare nuovo slancio alla trasmissione, così che il Molleggiato ha puntato tutto su ospiti speciali. La prima puntata dopo la lunga pausa ha visto arrivare ben cinque tra i più amati conduttori del piccolo schermo, mentre in quella successiva sono arrivati per l’appunto Maria De Filippi e il collega Gianni Morandi. Poi è stato il turno di Andrea Scanzi e Biagio Antonacci, fino ad arrivare ad oggi.

In questa quarta puntata, Celentano avrebbe voluto Selvaggia Lucarelli. Ma – almeno secondo le indiscrezioni – la sua scelta sarebbe stata prontamente censurata dalla Mediaset. Secondo quanto rivela Dagospia, i dirigenti dell’azienda avrebbero posto il veto sulla partecipazione della giornalista. E così Adriano ha optato per un altro nome che ha suscitato scalpore: ha infatti invitato Francesca Fialdini, conduttrice Rai da molti anni.

Una piccola provocazione? Che, però, non ha ottenuto il successo sperato, visto che a un paio di domande (soprattutto quelle sui giovani e la musica trap e sulle attiviste assassinate in giro per il mondo) Celentano non ha nemmeno saputo rispondere, ammettendo di non conoscere la musica e i musicisti trap, e nascondendo un po’ di imbarazzo di fronte ai nomi delle donne vittime di violenza.

Solo Morgan è riuscito a scaldare i cuori. Il cantante ha sorpreso tutti con due esibizioni davvero potenti, in particolare la seconda: sulle note di Conto su di te non ha potuto fare a meno di trattenere la commozione. Era infatti la canzone che suo padre gli aveva fatto ascoltare poco prima di suicidarsi, aneddoto che ha portato alle lacrime anche lo stesso Celentano. Ed è stato proprio Morgan a regalare l’unico momento emozionante della serata, altrimenti piatta come le precedenti. Adrian non è riuscito a decollare in tutte queste puntate, potrà farcela con l’ultimo appuntamento? Lo scopriremo il prossimo giovedì 5 dicembre 2019.