Adrian, Celentano ci riprova con un nuovo ospite, ma Mediaset lo blocca

editato in: da

Celentano non molla, nonostante gli ascolti bassi, ma i problemi per Adrian non sembrano finiti. L’ultimo riguarda un ospite che il Molleggiato avrebbe voluto nella quarta puntata dello show, ma che Mediaset avrebbe bloccato. A svelarlo è Dagospia, secondo cui il cantante si sarebbe scontrato con la dirigenza dell’azienda che avrebbe posto il veto alla partecipazione di Selvaggia Lucarelli.

La prima puntata di Adrian dopo la lunga sospensione del programma aveva visto sul palco cinque grandi nomi della tv, da Paolo Bonolis a Carlo Conti, passando per Gerry Scotti. Nella seconda il Molleggiato aveva scelto di avere accanto a sè, Gianni Morandi e Maria De Filippi, mentre nella terza aveva chiamato Andrea Scanzi e Biagio Antonacci.

Per il prossimo appuntamento con Adrian, Celentano avrebbe voluto chiacchierare con Selvaggia Lucarelli, ma non sarà possibile, almeno secondo quanto svelato da Alberto Dandolo. “Nello spazio riservato alle chiacchiere con i giornalisti di punta – si legge su Dagospia -, Adriano Celentano aveva chiesto di avere una tra le sue firme femminili preferite, la giornalista del Fatto Selvaggia Lucarelli”.

Per Dandolo qualcuno avrebbe bloccato l’ospitata: “Mediaset però avrebbe chiarito che l’ospite non è gradito dall’azienda e la mannaia della censura è calata sull’ospitata. […] Secondo voci di corridoio il problema sarebbe proprio parte della dirigenza Mediaset, che non avrebbe mandato giù alcuni vecchi articoli della Lucarelli ma anche le sue recenti posizioni a Non è l’arena”.

Per ora i diretti interessati non hanno confermato nè smentito, l’unica certezza è che Adrian continua a perdere punti di share. Negli ultimi appuntamenti Celentano, che qualche mese fa aveva rifiutato di salire sul palco (facendo arrabbiare anche la Hunziker) ha deciso di fare quello che il pubblico gli aveva chiesto sin dall’inizio: cantare. A quanto pare però è ormai troppo tardi e lo show, puntata dopo puntata, sta perdendo sempre più punti.