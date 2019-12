Adrian, Celentano rompe il silenzio dopo il flop e si giustifica

editato in: da

Adrian, Marco Mengoni ospite di Celentano: le foto inedite

Adriano Celentano rompe il silenzio dopo il flop di Adrian, rilasciando alcune dichiarazioni a Striscia la Notizia. Il Molleggiato è stato raggiunto da Valerio Staffelli, inviato del tg satirico che gli ha consegnato un Tapiro d’Oro e gli ha fatto qualche domanda.

“Non sono più maestro, sono alunno”, ha detto Celentano, scendendo dalla macchina sorridente e affrontando la consegna del celebre trofeo di Striscia. Per la prima volta da quando Adrian è tornato in televisione dopo lo stop di qualche mese fa, il Molleggiato ha commentato gli ascolti bassi.

“Ma io lo capisco – ha detto -, tutte le cose nuove hanno un impatto difficile all’inizio, poi dopo è peggio. È per quello che gli ascolti sono più bassi – ha aggiunto giustificando lo share in calo -, perché lì dentro c’è il futuro”. Celentano ha poi parlato del cartone animato e del modo in cui ha scelto di rappresentare la moglie Claudia Mori, anche lei protagonista del progetto. “Beh, ma le vicende di Adrian si svolgono nel 2068, le cose cambiano. Le cose peggiori, peggiorano. Le cose già belle diventano già belle. Claudia, all’inizio, mi ha detto: ‘Stai un po’ esagerando con me’, poi si è affidata”.

Celentano ha poi confermato che il programma era stato bloccato qualche mese fa perché si era ammalato e non perché si temeva il flop. Come è noto nelle prime puntate di Adrian, il cantante aveva scelto di non mostrarsi, facendo infuriare il pubblico e spingendo Michelle Hunziker ad abbandonare lo show.

“Mi sono superato. Era una scelta obbligata – ha raccontato -. Ci è venuta la bronchite a me e a Claudia. Ci sono state le polemiche. Abbiamo dovuto mettere a posto alcune cose. Infatti, abbiamo cambiato tutto”. Infine uno scambio di battute fra l’inviato di Striscia e il cantante.

“C’è chi dice che Adriano Celentano non è più forte come una volta” ha detto Staffelli e il Molleggiato ha replicato immediatamente: “Chi l’ha detto? Non si può avere l’indirizzo? Ci mando te”.