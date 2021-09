Addio a Willie Garson: è morto l’attore di Sex and the City a 57 anni

editato in: da

Sex and the City, le prime foto di Mr Big e Carrie nella nuova serie tv

Willie Garson, l’indimenticabile Stanford Blatch in Sex and the City, è morto all’età di 57 anni. A dare la notizia è stato il figlio Nathen Garson, che Willie aveva adottato nel 2009, in un post straziante su Instagram. Condiviso da TMZ, l’attore del New Jersey stava combattendo contro il cancro. Lo ricordiamo tutti per essere stato il migliore amico di Carrie nella serie TV, ma, oltre l’attore, c’era una persona forte e un padre amorevole.

“Ti amo così tanto, papà”, ha scritto Nathen su Instagram. “Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me. Hai realizzato tanto, sono orgoglioso di te. Ti amerò sempre, ma penso che sia ora che tu parta per un’avventura tutta tua. Sarai sempre con me”, un post che strazia l’anima in mille pezzetti. “Ti amo più di quanto non saprai mai e sono felice che tu sia in pace ora”.

Le persone che lo conoscevano e che gli erano più vicine hanno ammesso che il suo ruolo preferito di sempre fosse quello di fare il padre. Aveva scelto di adottare Nathen perché aveva sempre voluto un figlio, ma non si era mai presentato il momento giusto. “Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che io abbia mai conosciuto. Sono felice che tu abbia condiviso il tuo amore con me. Non lo dimenticherò né perderò mai”, ha infine detto Nathen.

Subito dopo la notizia, il web è stato inondato da tributi delle star che avevano avuto l’occasione di lavorare con Willie. “Non ci sono parole. Ti amo, caro fratello mio”, ha scritto Titus Welliver, la star di Bosch. Non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte del cast di Sex and the City. Kim Cattrall – Samantha Jones – ha condiviso su Twitter una foto con Willie: “Una brutta notizia e una terribile perdita per la famiglia di Sex and the City. Riposa in pace, caro Willie”.

Anche Cynthia Nixon, che interpreta Miranda Hobbes, ha dedicato parole bellissime: “Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui”. Ricordato e onorato come una persona di profondo rispetto e grande lealtà, uno degli ultimi post su Instagram dell’attore invitava alla gentilezza. Il 4 settembre, aveva scritto “Siate sempre gentili l’uno con l’altro. Sempre. Date amore e gentilezza a tutti”.

Nato a Highland Park il 20 febbraio 1964, Willie era originario del New Jersey e nella sua lunga carriera da attore ha preso parte a più di 50 film, oltre che serie TV di successo. Ha avuto ruoli anche in Melrose Place, Ally McBeal, Friends e Due Uomini e Mezzo, in cui ha sempre mostrato il suo estro ironico.