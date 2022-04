Addio a Piero Sonaglia, storico assistente di studio di Maria De Filippi

Lutto nel mondo della tv: è scomparso Piero Sonaglia, lo storico assistente di studio di Maria De Filippi. L’annuncio della perdita di Sonaglia, che da sempre è presente nelle varie trasmissioni targate Fascino, è stata data sui social dal regista televisivo Roberto Cenci.

Piero Sonaglia, l’addio allo storico assistente di Maria De Filippi

Un grande lutto ha colpito Maria De Filippi e tutto lo staff delle trasmissioni targate Fascino: è scomparso infatti Piero Sonaglia, storico assistente di studio della conduttrice, volto di punta di Mediaset, che l’ha sempre voluto al suo fianco per i suoi programmi tv.

A dare l’annuncio della morte di Sonaglia è stato il regista televisivo Roberto Cenci. “Per sempre con noi, ciao Piero”, ha scritto su Instagram, accompagnando alle dolci parole una foto di Piero proprio sullo sfondo dello studio di Uomini e Donne dove ha sempre supervisionato con il suo occhio attento la situazione.

Al saluto di Cenci si è unito anche Andrea Cerioli, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che proprio nel date show di Maria De Filippi ha trovato l’amore. “Un uomo meraviglioso, buono. Buon viaggio Piero”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne nelle sue storie di Instagram.

Anche Marcello Sacchetta, ballerino e storico professionista di Amici, ha dedicato un post all’amico scomparso: “Ho il cuore spezzato. Non riesco a crederci ancora. Ho sempre pensato che fossi una tra le persone più buone e umane che io abbia mai conosciuto. Non si fa così Piero, non puoi andartene così all’improvviso. Ti voglio bene”, ha scritto.

Pietro Sonaglia, la carriera

Sebbene il suo ruolo gli imponesse di stare dietro le quinte, in realtà Piero Sonaglia era conosciuto dai fan più affezionati delle trasmissioni di Maria De Filippi. Chi ha visto almeno una volta Uomini e Donne avrà sentito la conduttrice chiedere: “Piero, mi porti due sedute?”, per far accomodare i protagonisti al centro dello studio.

Sempre discreto e gentile, come lo descrivono tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo, Piero era ormai legato indissolubilmente e da tanti anni alle produzioni di Fascino. Il suo debutto nel mondo della tv risale ai tempi de La Corrida. Poi è arrivato alle produzioni Fascino: è stato un punto di riferimento in programmi amatissimi come Tu sì que vales e Amici, senza dimenticare ovviamente Uomini e Donne, una delle trasmissioni più longeve di Mediaset e che hanno visto emergere anche il suo lato umano e professionale.

Non è un caso infatti che Maria l’abbia voluto sempre al suo fianco: “Ho visto nascere Uomini e donne, ma anche Amici. Poi negli anni ho seguito C’è posta per te e Tu si que vales“, aveva raccontato l’assistente di studio in un’intervista al Magazine di Uomini e Donne nel 2019.

Aveva descritto così la sua professione: “Potremmo definirlo come una sorta di aiuto-regia in studio. Nelle grandi trasmissioni come Amici l’assistente di studio diventa un punto di riferimento per tutti i reparti, perché comunica costantemente, attraverso delle cuffie, con la regia e coordina ciò che accade in puntata. È una figura unica all’interno del team, anche se mi ritengo semplicemente un ingranaggio di un più grande meccanismo”.

L’addio di Maria De Filippi

Era atteso e non è mancato. L’addio di Maria De Filippi a Piero Sonaglia è arrivato direttamente sui canali social delle sue trasmissioni, nei quali ha scritto: “Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre, Maria”.