Isola, Valentina Persia in lacrime per Cerioli: “Ci sto male”

Sconforto sull’Isola dei Famosi con Valentina Persia che, a pochi giorni dalla finale, si è lasciata andare alle lacrime, disperata per la fine dell’amicizia con Andrea Cerioli. Nel corso della semifinale la comica e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono scontrati duramente. Una lite piuttosto accesa che si è svolta di fronte a Ilary Blasi durante la diretta.

Nei giorni successivi Andrea e Valentina si sono allontanati sempre di più. La Persia, nel corso di un confessionale, si è lasciata andare alle lacrime, triste per il comportamento dell’ex amico. “Il rapporto con Andrea Cerioli in questi giorni? No comment – ha detto -. Mi dispiace che non ci sia più una priorità nei miei confronti. Sono stata scavalcata da un gruppo di amici eletti, come prima lo ero io. La nuova è Beatrice, poi ci sono Ignazio, Awed”.

Valentina si è poi sfogata con Matteo Diamante un altro naufrago dell’Isola dei Famosi. “Tutti uniti? Non sento che lo siamo. Da parte sua non c’è più la domanda “Dov’è Vale?”. È un’esclusione brutta – ha confidato, scoppiando a piangere -. Io piango e ci sto male, perché speravo di finire questo percorso con lui. Io ci sto male, e lui… Sono anche stufa di farmi vedere così… Speravo che questa amicizia continuasse anche fuori. Se tu non senti l’esigenza di venire da me a dire “Oh, risolviamo”, significa che non te ne frega niente. E perché devo stare male, visto che la mia vita mi aspetta fuori? Ho pigliato una toppa, non è la prima né l’ultima”.

A contendersi la finalissima dell’Isola dei Famosi saranno ben sei concorrenti: Awed, Ignazio Moser, Andrea Cerioli, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti. Una puntata ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Nel frattempo Arianna e Cecilia Rodriguez, fidanzate rispettivamente con Cerioli e Ignazio, sono volate in Honduras per incontrare i fidanzati.

Sono molto ansiosa in questo periodo, però è un’ansia bella”, confessa Cecilia Rodriguez. Mancano due giorni alla finale dell’Isola, poi finalmente potrà riabbracciare il suo Ignazio: “È la prima volta che stiamo così tanto tempo lontani – ha confessato la sorella di Belen, parlando di Moser -, il massimo è stata una settimana ma sempre sentendoci per telefono. Ha fatto un’ esperienza meravigliosa, ha fatto vedere davvero quello che è. Quando uscirà di sicuro vorrà mangiare il ragù di sua mamma. Sinceramente sono felice che dovrà fare la quarantena così lo terrò tutto per me: sono pronta a coccolarlo e a cucinare per lui. Poi lo riporto a sua mamma, giuro”.