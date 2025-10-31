X Factor 2025, tensioni ai Live fra Achille Lauro e Giorgia: “Non vi impuntate”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Momenti di tensioni ai Live di X Factor 2025 fra Achille Lauro e Giorgia. La gara è ormai entrata nel vivo e i giudici sono pronti a tutto per mandare avanti la propria squadra, alla ricerca del vero talento.

Tensioni fra Giorgia e Achille Lauro a X Factor 2025

La tensione è diventata insopportabile però quando al momento del ballottaggio finale è stato chiesto ai giudici di X Factor 2025 di prendere una decisione. La scelta da fare? Fra Amanda, cantante della squadra di Jake La Furia, e Michelle, che è nella squadra di Francesco Gabbani.

Come prevede il meccanismo del gioco, Giorgia ha chiesto ai giudici di fare il loro nome. Gabbani e Jake La Furia, come era prevedibile hanno scelto di eliminare il concorrente della squadra avversaria, lasciando tutto nelle mani di Paola Iezzi e Achille Lauro.

A quel punto Giorgia ha fatto la domanda ai giudici, partendo proprio da Achille Lauro. Il cantante romano ha però chiesto più tempo, indeciso sulla sua scelta e sul nome da votare per l’eliminazione. Una tattica, secondo molti, per capire la decisione di Paola Iezzi e richiedere dunque il Tilt, aprendo il televoto e lasciando la scelta al pubblico. “Chiedo scusa a Giorgia, ma ho bisogno di altri due minuti per pensarci perché è una decisione difficile”, ha detto il giudice.

La conduttrice e cantante però ha insistito: “No, mi spiace, Lauro, lo capisco ma tocca a te votare”. Achille però non ha gradito: “Non ci impuntiamo perché se mi impunto io”, ha detto, facendo calare il gelo in studio. A quel punto a Giorgia non è restato altro da fare che passare la parola a Paola Iezzi, come richiesto da Achille Lauro. Alla fine la scelta dell’eliminazione è andata proprio al televoto e il pubblico ha deciso di mandare a casa Amanda Bottini.

Le squadre di Francesco Gabbani e Paola Iezzi, dunque, restano intatte, mentre Jake e Lauro proseguiranno la loro sfida con due artisti per ognuno.

Le confessioni di Giorgia sui giudici di X Factor

Conduttrice di X Factor da ormai diverse edizioni, Giorgia non ha commentato l’accaduto. Lo scontro però non è sfuggito al pubblico che si è espresso sull’accaduto. Qualcuno ha appoggiato Lauro per la sua scelta, affermando che la sua era solo una frase detta in un momento di tensione, altri l’hanno criticato.

Va poi sottolineato che più volte Giorgia ha svelato di avere un ottimo rapporto con tutti i giudici. Qualche tempo fa, quando Manuel Agnelli era ancora nel cast dello show, aveva confidato: “Conoscevo già Jake, avevo già colto la sua cultura, la sua simpatia. Dice che ha la terza media, eppure sa un sacco di cose. E conoscevo anche Manuel, Paola, Lauro, ma non avevo confidenza con nessuno di loro. È stata una sorpresa trovarci così affiatati, come se fossimo amici da tanto”.

Svelando di aver creato una chat per chiacchierare con tutta la giuria di X Factor 2025: “Abbiamo una chat che si chiama “Ma vediamo il filmato”, che a me piace tantissimo ma mi hanno detto di non dirla perché è troppo vintage. Nel gruppo chattiamo, ci sosteniamo, facciamo battute, mandiamo le gif per ridere”.