“Viva Rai2!” chiude, la domanda di Fiorello che fa male

Fiorello è sempre una garanzia di successo e la sua trasmissione Viva Rai2! ha registrato più di un record, ma chiude i battenti con la “domanda che fa male” rivolta a Francesca Fagnani.

“Viva Rai2!”, un caso televisivo: fino a quando è sospeso

I telespettatori dovranno infatti aspettare fino al prossimo 16 gennaio, per poter ascoltare a Viva Rai2! le esilaranti interviste e le news (in)attendibili di Fiorello, come quando ha raccontato che Giorgia è stata squalificata da Sanremo 2023, ovviamente uno scherzo che però ha fatto il giro del web. E sempre lui ha anticipato la notizia che Mara Venier è positiva al Covid e che rischia di non condurre la puntata di Domenica In del 25 dicembre, anche se poi la presentatrice ha confermato che ci sarà, sebbene presenterà da casa. In fondo, non ha mai saltato un appuntamento, nemmeno durante il lockdown del 2020.

“Viva Rai2!”, le domande che fanno male a Francesca Fagnani

Intanto, per l’ultima puntata del 2022 Fiorello ha voluto in studio Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di un’altra trasmissione di successo della tv di Stato, Belve.

Fiorello si è calato nei panni di Franco Fagnano, perché lui non è “né un Fialdino né un Toffanino, io sono un Franco Fagnano” e scatta il ruggito di un leone, con un ironico ed evidente richiamo a Belve.

Fiore mette sotto pressione la giornalista con domande a raffica. La interroga sul sommo poeta, visto che ha un dottorato in filologia dantesca e lei casca su un semplice quesito: “Quando è nato?”. La Fagnani deve ammettere: “Non lo so”.

Poi iniziano “le domande che fanno male“. La prima, la più difficile: “A Natale, pandoro o panettone?”. La risposta della giornalista di fronte a questa “domanda veramente scomoda”, spiazza tutti, confessa infatti di preferire il panettone e si leva un coro di no in studio. Fiorello replica: “Pensate, io la facevo pandora”.

Alla fine “la cara amica col nome di fantasia, Francesca Fagnani”, si prende paura. Fiorello le chiede: “La sua prima volta è stata di sabato o domenica?”. E lei: “Infrasettimanale”. Così, l’intervista si chiude tra le risate.

“Viva Rai2!” da record

Viva Rai2! ha cambiato le abitudini mattutine degli italiani. Infatti, la trasmissione che va in onda tra le 7.15 e le 8.00 ha conquistato una platea vastissima che continua a crescere, raggiungendo punte di share del 16%, leggermente superato per la puntata del 22 dicembre che ha segnato 751.000 spettatori con il 16.1%, conquistando la leadership della fascia mattutina. Il successo però non è soltanto televisivo, infatti lo show di Fiorello è seguitissimo anche su RaiPlay.

L’Amministratore Delegato Rai Carlo Fuortes ha ringraziato pubblicamente Fiorello: “Grazie a Fiorello per la ventata di allegra energia che ha portato nelle mattine degli italiani. Grazie per la sua intelligenza e la sua verve che rientrano in pieno nell’impegno della Rai di esplorare nuovi ‘territori’ televisivi e nuovi linguaggi. È un ringraziamento che rivolgo anche a tutte le persone che lavorano per il programma e che hanno permesso questo grande risultato”.

Intanto sul web i fan di Fiorello si scatenano coi complimenti: “Bravo Fiore, ti seguo tutte le mattine, ed ho una lamentela, ed è il fatto che dura troppo poco. Devi tornare sul palcoscenico, devi tornare ad avere un programma ,al sabato sera, tutto tuo. AUGURI 😍”. “Buongiorno. Grande Fiore. Ti aspettiamo tutte le mattine con gioia. Con te davvero la giornata inizia col buon umore…solo che poi incontri alcuni colleghi e tutto crolla”.