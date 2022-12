“Giorgia squalificata da Sanremo 2023”. Ma è solo uno scherzo di Fiorello

Un successo travolgente, quello che sta riscuotendo Fiorello, e che conferma il grande affetto che il pubblico nutre per lui. Il mattatore siciliano è infatti tornato in onda con Viva Rai2 a inizio dicembre e, da quel momento, non fa che macinare consensi. Immancabile il filo diretto con il Festival di Sanremo, il quarto condotto dal suo amico fraterno Amadeus, e con alcuni dei cantanti in gara. A fare le spese della sua comicità dissacrante è stata Giorgia, che ha rischiato di essere scherzosamente squalificata proprio durante la puntata del 22 dicembre.

Giorgia fuori da Sanremo, lo scherzo a Viva Rai2

A Fiorello è concesso tutto, persino scherzare con il regolamento del Festival di Sanremo. Chiaramente, sa bene come muoversi e come smuovere le acque, spingendo persino il conduttore e direttore artistico Amadeus a intervenire durante la diretta. Con molto orgoglio, infatti, Rosario ha mostrato la conversazione WhatsApp nella quale Giorgia Todrani le ha mandato la canzone in gara, Parole dette male, della quale ha fatto sentire appena tre secondi: “Il regolamento lo consente”, ha detto sicuro, sotto gli occhi preoccupati di Biggio e Casciari.

L’intervento di Amadeus non si è fatto attendere. Si è perfino finto molto arrabbiato: “Vi sto guardando come tutte le mattine, però hai fatto un casino. Io e te siamo come fratelli, hai fatto due Sanremo e mezzo con me, tu sai che non puoi spoilerare la canzone“. Fiorello abbozza qualche scusa, ma il direttore artistico si mostra implacabile: “Dopo la storia di Fedez io ho cambiato regolamento, dopo un secondo c’è la squalifica del pezzo, sennò poi mi criticano. Quindi io sono costretto a squalificare Giorgia, ora te la assumi tu la responsabilità di dirglielo. Giorgia è squalificata, non si gioca così”.

Il comportamento di Fiorello ha suscitato una vera e propria ondata di commenti, ai quali si è aggiunto anche il messaggio di sua moglie Susanna che si è affrettata a chiedergli cosa avesse combinato. Naturalmente si è trattato di uno scherzo di cui nessuno era a conoscenza, architettato con la complicità di Amadeus e quella di Giorgia che rimane saldamente in gara.

Il ritorno di Giorgia a Sanremo 2023

La vedremo sul palco del Festival di Sanremo, questo è certo. Parole dette male è il titolo del brano scelto per il ritorno in concorso a 20 anni da Di Sole e D’Azzurro, canzone con la quale ha raggiunto il secondo posto dietro a Elisa e alla sua Luce (Tramonti a Nord Est). Tante le volte in cui è tornata all’Ariston in veste di super ospite, ma il suo essere in gara è un evento che in pochi si sarebbero aspettati.

Se si fa eccezione per Salmo, che apre e chiude l’evento sul palco galleggiante della Costa Smeralda e che ha suscitato non poche polemiche, non sono previsti super ospiti italiani under 70 anni. Tutti sono stati inseriti in gara, generando così un cast incredibile che mancava da molti anni. Giorgia, Anna Oxa, Marco Mengoni, Ultimo sono solo alcuni dei nomi dei 22 Big a Sanremo 2023, in diretta dal Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio.