La Vita in Diretta salta la puntata del 7 dicembre. La puntata speciale della Bortone

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Oggi, 7 dicembre, salterà la trasmissione Rai La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano. Al suo posto, andrà in onda la diretta della Prima del Teatro alla Scala Macbeth che aprirà ufficialmente la nuova stagione teatrale. La diretta sarà preceduta da una puntata speciale di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone.

Cambio programmazione Rai del 7 dicembre: La Vita in Diretta non andrà in onda

Al termine della puntata del 6 dicembre della trasmissione La Vita in Diretta, il conduttore Alberto Matano ha annunciato un repentino cambio di programmazione nel palinsesto Rai. Infatti, nella giornata del 7 dicembre, La Vita in Diretta non adrà in onda regolarmente per lasciare il posto alla diretta della Prima del Teatro alla Scala, Macbeth.

Dalle 17:05 alle 18:45 andrà dunque in onda, in via del tutto eccezionale, la nuova rappresentazione teatrale che aprirà la stagione del prestigioso Teatro alla Scala. Prima della diretta, ci sarà una puntata speciale di Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone. Mentre La Vita in Diretta tornerà in onda, come di consueto, dall’8 dicembre.

La puntata speciale con Serena Bortone prima della rappresentazione teatrale

Serena Bortone condurrà una puntata speciale di Oggi è un altro giorno, programma di varietà che va in onda regolarmente su Rai 1 alle 14. La puntata precederà la diretta della prima rappresentazione del Teatro alla Scala, Macbeth, il dramma lirico tratto dalla nota tragedia di Shakespeare.

La puntata di Oggi è un altro giorno avrà il compito di inaugurare e introdurre il prestigioso evento timone della nuova stagione teatrale del Teatro alla Scala, “protagonista” recentemente della fortunata fiction con Alessandra Mastronardi sulla vita di Carla Fracci. Serena Bortone accoglierà in studio personaggi celebri, ospiti e amici con i quali tratterà di argomenti all’ordine del giorno per raccontare la realtà di oggi.

Milly Carlucci e Bruno Vespa presentano Macbeth

La Rai ha scelto dunque di raddoppiare l’appuntamento con Oggi è un altro giorno per poi dare spazio al dramma lirico in quattro atti che verrà presentato da Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Stefania Battistini dal foyer. Durante la diretta televisiva incontreranno, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti di quello che è uno degli eventi culturali più importanti del nostro paese e che riunisce ospiti importantissimi. Uno spettacolo che ci farà emozionare come non mai.