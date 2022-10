“Viola come il mare”, pioggia di critiche al debutto. Anche per Can Yaman

Fonte: Ansa Can Yaman

Dopo mesi di attesa il momento è finalmente arrivato: è andata in onda la prima puntata della fiction Viola come il mare, che vede come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. La serie in prima tv su Canale 5 ha registrato buoni risultati in termini di ascolti, ma lo stesso non può dirsi per il parere degli spettatori, non del tutto convinti dal debutto.

Viola come il mare: Can Yaman non convince

Per tutta l’estate abbiamo visto gli spot promozionali della serie, abbiamo letto notizie e ci siamo lasciati appassionare dai gossip che volevano che sul set fosse sbocciato un flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi. Sulla serie Viola come il mare le aspettative erano altissime e l’attesa è aumentata nel corso dei mesi, dato che la fiction avrebbe dovuto andare in onda la scorsa primavera (e poi rimandata al periodo autunnale).

L’esordio della nuova fiction con l’ex Miss Italia e l’attore turco non ha deluso la rete, portando a casa ottimi ascolti: le vicende di Viola e Francesco Demir hanno appassionato 3.400.000 di telespettatori, registrando il 20.40% di share. Tra l’altro la fiction di Mediaset ha dovuto vedersela con Tale e Quale Show, l’amatissimo varietà di Rai 1 che l’ha battuta di pochissimo, con 3.380.000 spettatori e il 21.10% di share.

Le numerose fan di Can Yaman non vedevano l’ora di ammirare il proprio beniamino sul piccolo schermo, per la prima volta in un ruolo recitato totalmente in italiano. Peccato però che le aspettative siano state deluse: a quanto pare il livello di recitazione dell’attore turco non è stato affatto gradito dal pubblico, che ha bocciato la sua interpretazione.

“Can Yaman recita peggio degli attori delle telenovele. Fa televisione solo perché è il belloccio del momento“, ha scritto un utente dopo aver visto il divo in questo nuovo prodotto televisivo su Canale 5. “Uno schiaffo alla meritocrazia, ci saranno almeno 150 attori italiani migliori!”, ha fatto eco un altro commentatore sui social.

Viola come il mare: è già bocciatura?

A non convincere il pubblico, oltre – a detta degli utenti – le scarse doti recitative dell’attore, sarebbe anche la somiglianza (e il confronto forse un po’ troppo impietoso) con un’altra fiction, andata in onda qualche mese fa sulla Rai e nata dalla stessa agenzia di produzione, la Lux Vide. Stiamo parlando di Blanca, serie rivelazione del 2021 che ha tenuto incollati gli spettatori allo schermo (e che pare potrebbe continuare con una seconda stagione).

La sensazione è di essere infatti davanti a qualcosa di già visto: le vicende di Blanca infatti – ragazza cieca che fa della sua disabilità un punto di forza nella risoluzione dei casi – ricordano molto quelle di Viola e la sua sinestesia, la sovrapposizione spontanea e incontrollata di più sensi, che nel caso della protagonista le permette di associare colori specifici alle emozioni delle persone e aiutarla nella ricerca dell’assassino.

Forse però è ancora troppo presto per bocciare del tutto la fiction di Mediaset: il debutto per alcuni non sarà stato esaltante, ma a giudicare dagli ascolti non possiamo certo etichettarla come un flop. Bisognerà attendere le prossime puntate – e i prossimi dati Auditel – per conoscere il destino di Viola come il mare.