“Verissimo”, Sabrina Salerno: “Rispetto per le donne”. La sua lezione per Luca

A Verissimo Silvia Toffanin accoglie in studio una coppia, composta da mamma e figlio, che raramente si vede insieme in tv essendo piuttosto riservata: Sabrina Salerno e Luca Maria. La conduttrice è riuscita a strappare un’intervista alla showgirl e al figlio diciottenne, che hanno parlato a cuore aperto del loro rapporto e del percorso di crescita del ragazzo. E, al termine della chiacchierata in studio, l’icona della musica confessa anche un prezioso insegnamento che ha voluto impartirgli: “Rispettare le donne, comportandosi bene”.

“Verissimo”, il rapporto tra Sabrina Salerno e il figlio Luca Maria

Nuovo appuntamento con Verissimo nel consueto appuntamento del sabato pomeriggio. Il primo ospite accolto in studio da Silvia Toffanin è Sabrina Salerno, accompagnata da una persona davvero speciale: il figlio Luca Maria, nato dalla relazione con il marito Enrico Monti. In una delle rare interviste televisive insieme, mamma e figlio hanno cercato di sviscerare ogni dettaglio del loro prezioso rapporto, raccontandosi a cuore aperto ai microfoni della conduttrice Mediaset.

“Un rapporto molto affettuoso” quello che li unisce: così l’ha definito la cantante. Luca Maria, divenuto quest’anno diciottenne, sembra a suo agio in studio e risponde alle domande della Toffanin con una maturità e una serietà sorprendenti. “Lei è una mamma speciale” ha rivelato, spiegando come non lo abbia segnato il fatto di essere figlio di una star della canzone italiana.

A chiusura dell’intervista, in cui la Salerno ha parlato anche del ritrovato rapporto con la sorella, viene affrontato il tema dell’amore chiedendo al ragazzo se sia al momento fidanzato. Luca Maria nega, confessando un lato del carattere di mamma Sabrina: “La mamma non è gelosa, è curiosa, questo bisogna ammetterlo”.

Sabrina Salerno e l’insegnamento al figlio: “Rispettare le donne”

L’intervista entra nel vivo e Sabrina Salerno confessa di essere curiosa, qualora il figlio Luca Maria si fidanzasse: “Curiosa sì, lo sono tantissimo, ma questo in generale nella vita: è chiaro che voglio sapere vita, morte, miracoli. Ma poi lui non mi fa vedere niente: solo mezza foto, mezzo occhio… Prima che io riesca a vedere una foto, è difficile, però lui è riservato. Ma non sono gelosa“.

Il ragazzo conferma di essere single al momento, spiegando come la curiosità della madre non abbia mai superato i limiti e come gli abbia sempre insegnato l’importanza dell’amore: “Al momento non c’è nessuna, però in passato ha cercato sempre di scoprire di più e curiosare, ma senza mai mettermi dei limiti o dei bastoni“.

Interviene così Sabrina Salerno, che spiega di aver addirittura difeso le ex del figlio, insegnandogli l’importanza del rispetto verso le donne: “A dire il vero ho preso anche le parti delle ex fidanzate contro di lui, perché ogni tanto mi fa arrabbiare. Quello che ho cercato più di tutto di insegnargli è comportarsi bene ma soprattutto rispettare le donne in genere, comportandosi bene. È un compito nostro questo”. Un messaggio universale che trova pienamente d’accordo il pubblico, che applaude, e Silvia Toffanin, che si unisce al suo pensiero. L’intervista ha detto tanto di questo prezioso rapporto tra madre e figlio, suggellato dall’amore puro e incondizionato e da preziosi insegnamenti di vita.