Sabrina Salerno e il legame con la sorella: “Abbiamo perso mezza vita”

Sabrina Salerno è tra le protagoniste della nuova stagione di Ballando con le stelle: la cantante sta infatti dimostrando di essere all’altezza del suo ruolo, dando prova di grande talento oltre che di un’innata sensualità. Ma il percorso nel talent show condotto da Milly Carlucci le sta regalando, dopo grandi soddisfazioni, anche emozioni irripetibili.

Sabrina Salerno, l’esibizione per la sorella

La showgirl si è esibita sulle note di uno dei brani più amati di Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono: insieme al maestro Samuel Peron e sotto la sua guida, Sabrina Salerno ha deciso di portare un intenso valzer nella sala da ballo di Rai 1. Una scelta non certo casuale, dato che la cantante ha voluto dedicare la sua performance alla sorella, Emanuela Introcci, che ha conosciuto solo 12 anni fa.

“È una canzone che va a mia sorella e a tutte le donne che hanno fatto un percorso come il nostro”, ha detto con la voce rotta dall’emozione la Salerno. Emanuela infatti non è mai stata riconosciuta dal padre di Sabrina, ma le due donne sono comunque riuscire a ritrovarsi. La coppia di ballerini ha conquistato tutti, sia concorrenti che giudici: Mietta è stata ripresa in lacrime tra il pubblico, mentre Mariotto non ha lesinato i complimenti: “Ci vuole fiducia per fare come Sabrina che vola come un’elica! Questo è Ballando con le stelle!“.

Sabrina Salerno, il rapporto con Emanuela

Sabrina Salerno ha ricevuto la visita della sorella nei giorni scorsi dietro le quinte di Ballando con le stelle, come i telespettatori hanno avuto modo di vedere durante il breve filmato mandato in onda prima dell’esibizione. La clip ha fatto commuovere la showgirl, che prima della sua performance insieme a Samuel Peron, non è riuscita a trattenere l’emozione.

“Ero convinta che non avrei mai recuperato quella parte della mia vita” ha ammesso Sabrina Salerno parlando con Selvaggia Lucarelli, continuando: “Io e mia sorella per metà della nostra vita non ci siamo viste…”. “Le ho mandato un messaggio e la sorpresa più grande è stata ricevere la sua risposta… un colpo per me!” ha ammesso la sorella Emanuela.

“Il vostro racconto è stato molto bello. Ma anche un’occasione mancata, non è possibile recuperare mezza vita”, ha commentato amareggiata Selvaggia Lucarelli durante la diretta. Sabrina Salerno però ha replicato alla critica della giurata, spiegando di essere comunque grata alla vita per averle fatto conoscere la sorella: “Pensavo non avrei mai recuperato quella parte di vita, quando lei mi ha scritto l’ho vissuta come una grande vittoria d’amore, contro l’indifferenza totale di molte persone che sapevano. Le donne come mia sorella sono coraggiosissime. Lei è andata contro una famiglia intera”.