“Verissimo”, cambio di programma: quando va in onda Silvia Toffanin

I Mondiali 2022 stanno ovviamente toccando un po’ tutti i palinsesti, non solo quelli della Rai, ma anche di Mediaset. Nessuno vuole “scontrarsi” con le partite, che hanno sempre uno share abbastanza alto, anche perché sarebbe controproducente. Ne consegue che molti programmi tendono a cambiare orario o giorno di messa in onda, in modo tale da preservare lo share. La stessa sorte è toccata a Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin, tra i programmi più seguiti su Mediaset.

Verissimo, come cambia la programmazione per i Mondiali 2022

Abbiamo già affrontato i vari cambi di palinsesto della Rai: la Rete ha dovuto fare le opportune modifiche per mandare in chiaro alcuni programmi e al contempo le partite dei Mondiali 2022. Anche se l’Italia non è presente in gara, sono innumerevoli i tifosi che amano guardare la competizione più importante al mondo. Di conseguenza, è fondamentale scegliere gli orari e i giorni dei programmi, così da non scontrarsi direttamente.

Verissimo, per sabato 3 dicembre 2022, subirà una “leggera” modifica. La programmazione Mediaset ufficiale ha deciso di anticipare lo show di Silvia Toffanin, che di solito inizia tra le 16.00 e le 16.30. Per sabato, invece, avrà un orario d’inizio ben diverso, ovvero le 14.10, e andrà in onda fino alle 16.00. La decisione è stata presa per via della partita dei Mondiali 2022, e naturalmente rivoluzionerà tutto il palinsesto del pomeriggio.

Il palinsesto Mediaset per sabato 3 dicembre

Il nuovo orario di Verissimo ovviamente cambierà il palinsesto Mediaset per sabato 3 dicembre. Al posto della seguitissima soap Terra Amara, che di solito parte alle 14.00, ci sarà Silvia Toffanin: la soap, invece, andrà in onda dalle 16.00 alle 17.10, dunque avrà una durata minore rispetto al solito. Anche in questo caso Mediaset ha scelto di “proteggere” una delle soap più seguite, per evitare di perdere terreno.

Contro la partita dei Mondiali 2022, il buco nel palinsesto Mediaset dovrebbe essere colmato con A passo di danza. Una produzione che ha lo scopo di tenere compagnia ai telespettatori che magari non sono interessati al calcio. Ma i cambiamenti non sono di certo finiti qui. Verissimo di solito si conclude intorno alle 18.45, e successivamente c’è Gerry Scotti con Caduta Libera. Per sabato 3 dicembre, lo show inizierà alle 19.05 e finirà alle 20.15.

Come cambia la programmazione Rai per i Mondiali 2022

L’avvicinarsi delle festività natalizie sta ovviamente rivoluzionando i palinsesti, ma anche i Mondiali 2022 li hanno messi a dura prova. Per esempio, le partite di calcio hanno influenzato persino Domenica In, uno degli show di punta, così come Da noi a ruota libera, che è stato “sospeso” per il momento. Tuttavia, sebbene siano molti i programmi in stop, non si fermerà del tutto Mara Venier, che attenderà i palinsesti delle feste prima di prendersi una meritata pausa.

Il 13 novembre è andato invece in onda per l’ultima volta Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini: la rivedremo solo nel 2023. Dal momento in cui le partite di calcio poi andranno in onda in prima serata, tornerà invece Alberto Matano con La Vita in Diretta, la cui messa in onda è in stop per il momento, e tornerà il 7 dicembre.