Mondiali in Qatar su Rai1: cosa accade a “Domenica In” e “Da noi a ruota libera”

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Che i Mondiali di calcio avrebbero rivoluzionato il palinsesto di Rai1 era certo da tempo. E già dalla partita di debutto. Il match tra Qatar ed Ecuador incide sulla programmazione quotidiana della prima rete, fermando in anticipo il corso di Domenica In e cancellando totalmente Da noi a ruota libera, il talk di grande successo guidato da Francesca Fialdini.

Mondiali su Rai 1, cosa succede a Domenica In

Il fischio d’inizio è atteso per le 17, ma i programmi si fermano prima per lasciare spazio alla lunga cerimonia d’inaugurazione che precede il match di debutto della Coppa del Mondo dalla quale sarà assente la nostra Italia. E per la seconda volta consecutiva. Mara Venier va quindi in onda in una versione ridotta, fino alle 15,30, nella quale sono concentrate ma non mancano le consuete interviste one-to-one che hanno fatto la fortuna del programma.

Per le settimane successive, è invece atteso uno stop completo dello show che lascia così spazio alle partite di calcio alle fasi finali del Mondiale in Qatar, finito al centro delle polemiche ancora prima che iniziasse. Per Domenica In, è attesa una sospensione per il 27 novembre, l’unica dell’intera programmazione. Mara Venier non si ferma prima di Natale, come accade invece ad altri programmi che cedono il passo al Campionato e per molti giorni. Tuttavia, va in onda in versione tagliata il 4 e il 18 dicembre, fermandosi prima del solito orario. Le partire incidono quindi in modo esteso sul programma d’intrattenimento di Rai1, che potrebbe tornare nella sua versione completa solo nel 2023.

Mondiali in Qatar, si ferma Da noi a ruota libera

Quella del 13 novembre è stata l’ultima puntata del 2022 di Francesca Fialdini. Il talk, tornato in una veste rinnovata e sempre più forte, cede il passo alle partite di calcio e si ferma per tutto il tempo in cui il suo slot sarà occupato dai Mondiali. L’appuntamento è comunque solo rimandato: Da Noi a Ruota Libera torna nel 2023, a gennaio, con le interviste a tu per tu con i suoi tanti ospiti.

Nonostante lo stop al suo programma domenicale, Francesca Fialdini non abbandona il suo pubblico ed è di nuovo in onda l’11 dicembre per Junior Eurovision Song Contest 2022, in onda dall’ Arena Demircian di Erevan in Armenia. La manifestazione si prende una grossa fetta di Domenica In, che quindi chiude in grande anticipo rispetto alla messa in onda tradizionale.

Come cambiano i programmi quotidiani

Nella prima fase dei Mondiali di calcio, i programmi del day-time non dovrebbero subire di grossi sconvolgimenti. Sempre salvo il programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, interessato invece dalle mobilitazioni sindacali di Snap che ne hanno fermato la messa in onda il 17 novembre.

Si ferma invece Il Paradiso delle Signore, dal 29 fino al 12 dicembre. Stessa sorte per Alberto Matano e La Vita in Diretta, che si ferma per una settimana intera dal 28 al 1° dicembre. Con lo spostamento delle partite in prima serata, i programmi pomeridiani tornano alla messa in onda regolare in attesa delle feste natalizie, nelle quali si fermeranno ancora per qualche giorno.