Verissimo, Anna Lou Castoldi su Morgan: “Mio padre sta soffrendo, è un momento difficile”

Anna Lou Castoldi è tornata nello studio di Verissimo per raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin e lo ha fatto con la sua consueta freschezza, la stessa che le ha permesso di far breccia nel cuore di un pubblico “difficile”, come potrebbe essere quello della prima serata di Rai 1. A Ballando con le Stelle ha dato una bella lezione sul “guardare oltre le apparenze”, che spesso ci si dimentica, ma soprattutto si è messa in gioco con grande coraggio e onestà. L’intervista a Verissimo non ha fatto altro che ribadire tutto questo ma per Anna Lou è stata anche l’occasione per parlare dei genitori ai quali è molto legata e affezionata. In particolare del padre Morgan che, ha spiegato, sta attraversando un momento difficile.

Anna Lou Castoldi e il rapporto con il padre Morgan

Con la madre Asia Argento convive e vedersi (e coccolarsi) è all’ordine del giorno, col padre Morgan invece è un po’ più complicato. Complicato ma non impossibile, s’intende: Anna Lou Castoldi ha raccontato che va a trovarlo ogni volta che se ne presenti la possibilità e che, nonostante la distanza geografica (lui vive a Milano, lei a Roma), il loro rapporto non ha mai smesso di essere profondo.

Anna Lou adora suo padre, cosa che si è ben percepita dalle parole pronunciate a Verissimo: “Cerco di andarlo a trovare il più possibile. Quando lo vedo abbiamo un rapporto molto bello, profondo, sincero. Io sento che lui mi capisce e io capisco lui. Lui sa che io ci sono, anche se a volte se lo dimentica, però io ci sono sempre per lui, può sempre confidarsi con me. Non lo abbandonerò mai. Mi manca sempre però cerco di prendere tutto quello che posso quando stiamo insieme”.

Il “momento difficile” di Morgan

Complice e confidente, capace di comprenderlo ma anche consapevole che possa cadere in errore, come tutti. Anna Lou ha ammesso che il padre Morgan è una persona “complicata”, ma ha anche aggiunto che è un uomo “dolce”. Poi si è soffermata sull’ultimo “scandalo” legato al cantautore: “Lui è una persona che ha tantissimo da dare, molto complicata ma anche molto dolce, lo posso dire perché lo conosco bene. Non voglio entrare nelle dinamiche delle cose che sono successe perché non ne so molto, però lui è un artista importante nel panorama italiano che ha tanto da dare e spero che possa continuare a esprimersi. Quando succedono questi scandali, rischi che ti chiudano le porte in faccia”. Senza scendere troppo nei dettagli, ha fatto riferimento alla brutta storia di stalking e minacce di cui si sarebbe reso protagonista ai danni della ex fidanzata Angelica Schiatti, che lo ha denunciato ben quattro anni fa.

“Sta soffrendo, so che non sta benissimo – ha spiegato ancora Anna Lou -. È un momento che lui deve prendere per se stesso, per riflettere sulle sue cose. Però secondo me è un momento, non sarà per sempre così. Lui invece teme che non riuscirà più a farsi perdonare. È un momento difficile per lui”.