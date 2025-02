Tina Cipollari a Verissimo: “Non volevo più sposare Kikò Nalli”

A venti anni dal sì Tina Cipollari ha svelato un segreto mai confessato fino ad oggi sul suo matrimonio con Kikò Nalli. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2002: lei all’epoca era già opinionista di Maria De Filippi, lui un corteggiatore della tronista Zahida. Puntata dopo puntata è scoccata la scintilla tra la Vamp e l’hair stylist di Sabaudia, che sono poi convolati a nozze nel 2005. Ma l’evento ha rischiato di saltare a causa di alcune riflessioni negative della Cipollari.

Tina Cipollari e il matrimonio con Kikò Nalli

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare del suo nuovo ruolo di tronista a Uomini e Donne, Tina Cipollari ha ammesso per la prima volta che il suo matrimonio con Kikò Nalli, celebrato nel 2005, rischiava di saltare. Praticamente ad un passo dall’altare. “Il giorno del matrimonio non è stato bello perché mi ero sovraccaricata di stress, poi, tutta la preparazione, l’ansia dei giorni precedenti, avevo già il mio primo figlio. Non me lo sono goduto per niente”, ha rivelato.

“C’è stato anche un momento di crisi in cui non sapevo se presentarmi o meno. Al mattino, mentre mi preparavo, ero lì che pensavo ed ero davvero indecisa e, poi, sono andata. Io ho voglia di risposarmi perché vorrei rivivermi quella giornata, nel mio primo matrimonio, ero proprio un pesce fuor d’acqua, non mi ricordo nemmeno bene cos’è accaduto”, ha aggiunto.

Nonostante quell’indecisione, il matrimonio tra Tina Cipollari e Kikò è durato ben quindici anni. La coppia ha avuto tre figli e oggi è molto unita nonostante la separazione. “A un certo punto, entrambi ci siamo resi conto che tra noi non c’era più quella passione, quel sentimento di prima e abbiamo deciso di separarci. Andiamo più d’accordo adesso di prima quando eravamo sposati, – ha spiegato alla Toffanin – tant’è che quando le persone ci vedono in giro ci chiedono sempre se siamo tornati insieme? Io non sono mai stata quell’innamorata che ha fatto follie per amore, nemmeno per mio marito. Sono stata innamorata sì, in maniera lieve, però, mai follemente”.

Tina Cipollari ha voglia di innamorarsi di nuovo

A Vcrissimo Tina Cipollari ha espresso la voglia di innamorarsi di nuovo dopo la fine della sua lunga relazione con Kikò Nalli e la breve liaison con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara.”Torno sul trono dopo più di 25 anni. La mia prima esperienza è sicuramente stata diversa perché ero più immatura, più giovane. Io oggi cerco un uomo completo, non cerco uno con grilli per la testa”, ha affermato.

Poi ha fatto delle precisazioni: “Dalle richieste che ho fatto, qualcuno potrebbe pensare che le mie richieste siano state fatte basandomi solo sulla ricchezza e il lato materiale. Ovviamente, prima arriva l’amore, l’attenzione e tutto ma, poi, ci deve essere anche il lato materiale perché vorrei viaggiare”.

“Niente sesso, però, vorrei più una compagnia, – ha puntualizzato Tina – un uomo con cui girare il mondo e magari senza figli perché non voglio complicazioni, poi, se ce li ha grandi e che vivono in Nuova Zelanda va bene lo stesso”.