Rivoluzione a “Uomini e Donne”: la decisione storica di Mediaset

Uomini e Donne, storico programma di Canale5, starebbe andando incontro a una modifica storica della sua programmazione. Il dating show di Maria De Filippi, confermato in sede di presentazione dei palinsesti, va in onda ogni giorno dalle 14,45 ma è la sua durata che potrebbe essere modificata. La prima puntata non è stata ancora trasmessa ma le anticipazioni parlano chiaro. In particolare la guida tv di Mediaset Play, che colloca l’inizio della soap La Promessa con ben 20 minuti di anticipo.

Uomini e Donne tagliato, cosa cambia per Maria De Filippi

Una scelta che, se fosse confermata, non sorprende. La nuova edizione di Pomeriggio Cinque, condotta da Myrta Merlino, inizia infatti con 40 minuti di anticipo rispetto all’ultima edizione guidata da Barbara D’Urso e – almeno per i primi tempi – necessita del traino di un prodotto che sta riscuotendo un discreto successo. Ragion per cui viene sacrificata una fetta di Uomini e Donne, che non finirebbe più alle 16,10 ma alle 15,50.

Non sarebbe comunque una grossa perdita, per il programma di Maria De Filippi, che comunque nell’ultima parte mandava in onda proprio il finale della trasmissione frammentato dalla tantissima pubblicità comunque necessaria per una tv commerciale. Il Grande Fratello invece non è ancora iniziato ma è previsto anche il day time del reality, che deve incastrarsi tra la fine di Uomini e Donne e l’inizio della soap anche anticipa Pomeriggio Cinque. Con la sua partenza in anticipo, naturalmente, sarebbe stato infatti necessario modificare l’intero palinsesto.

La verità sulla durata di Uomini e Donne

Niente è infatti confermato, sebbene sarebbe logico apporre leggere modifiche sui palinsesti visto il gran numero di programmi in onda, ma pare che la collocazione di Uomini e Donne non sia stata altro che un errore di inserimento. Potrebbe dunque darsi che si sia pensato di accorciare la durata del dating show per lasciare spazio ad altro, ma non ci sono certezze. Se la tempistica dovesse rimanere invariata, allora tutti i contenuti dovrebbero slittare in avanti.

Le puntate, poi, sono già in fase di registrazione. E pare che ci sia già una gran confusione. Smentita la notizia dello stop di Maria De Filippi, che invece è rimasta saldamente al suo posto e non avrebbe alcun problema personale tale da impedirle di lavorare, mentre sarebbero invece certe le segnalazioni arrivate per i tronisti di quest’edizione.

Come di consueto, ampio spazio sarà concesso alle coppie di Temptation Island e alle novità che le riguarda, ma dalle prime anticipazioni trapelate dalle registrazioni sembra che i protagonisti del Trono Classico siano al centro delle prime puntate di Uomini e Donne. In questi anni, la formula originale è stata infatti sacrificata per favorire il Trono Over, che aveva ottenuto un grande successo. Sembra inoltre che sia tornata Barbara De Santi, volto storico e discusso del programma, che avrebbe deciso di tornare per trovare finalmente l’amore. Sono invece confermati gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che sono tornati al loro posto nonostante le voci sulla loro possibile sostituzioni, che a un certo punto si sono fatte persino insistenti.