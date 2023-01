Maria De Filippi porta la più bella star di Hollywood a “C’è Posta per Te”

L’attesa è – finalmente – finita: sabato 7 gennaio torna finalmente Maria De Filippi con C’è Posta per Te. Il programma è giunto ormai alla sua ventiseiesima edizione, ed è a dir poco di successo per Mediaset. Come sempre, la conduttrice cerca di portare in Italia degli ospiti internazionali e non si è smentita nemmeno questa volta, optando per uno dei grandi nomi di Hollywood, una delle attrici più belle e brave, ovvero Charlize Theron.

Charlize Theron ospite a C’è Posta per Te da Maria De Filippi

A fornire le prime anticipazioni sul people show per eccellenza di Mediaset è stato Tv Sorrisi e Canzoni. C’è Posta per Te è il caposaldo del sabato sera per milioni di italiani, che apprezzano la conduzione di Maria De Filippi: storie vere, reali, a volte crude, che toccano l’anima. Ma c’è spazio anche per l’intrattenimento, così come per ospiti di respiro internazionale.

Sarebbero nove le puntate previste per la ventiseiesima edizione di C’è Posta per Te, che quest’anno può vantare anche la presenza di una ospite d’eccezione come l’attrice Charlize Theron. Stando alle indiscrezioni di Tv Sorrisi e Canzoni, in una puntata avremo modo di vedere anche Massimo Ranieri. Manca poco alla prima puntata, che già dunque promette di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori.

Le novità di C’è Posta per Te 2023: il nuovo postino Giovanni Vescovo

Oltre ai nomi dei primi ospiti, c’è qualche piccola novità che riguarda proprio i postini, uno dei fulcri immancabili del people show della De Filippi. Tornano tutti i grandi nomi che accompagnano Maria da tempo, quindi Marcello Mordino, Andrea Offredi, Gianfranco Apicerni e Chiara Carcano, a cui ormai gli spettatori si sono enormemente affezionati.

Tuttavia, c’è anche un nuovo postino – super affascinante – che entrerà nel cast di C’è Posta per Te. Stiamo parlando di Giovanni Vescovo, già noto in realtà perché corteggiatore di Sonia Lorenzini a Uomini e Donne nella stagione 2016/2017. Una new entry piuttosto gradita al pubblico, che già lo conosce e che ha avuto modo di apprezzare le sue qualità.

Perché il successo di C’è Posta per Te dura ancora oggi

Ci sono tanti show che negli anni si sono susseguiti sulle principali Reti: molti programmi sono rimasti, altri sono spariti dai palinsesti, o ancora vengono ricordati con enorme nostalgia. Ci sono però dei prodotti ben confezionati che non sentono gli anni che passano e che allo stesso tempo rimangono fedeli a loro stessi. E forse è per questo che rimangono attuali.

Il format di C’è Posta per Te ogni anno registra un successo dopo l’altro: alla conduzione la sua ideatrice – insieme ad Alberto Silvestri – Maria De Filippi, che con il suo stile, in cui si mette alla pari di coloro che partecipano al programma, non ha risentito neppure delle “guerre” con la Rai. Imbattuta perché vera e autentica, la scelta di portare Charlize Theron su Canale 5 in un programma di punta è ancora una volta vincente. L’appuntamento per la prima puntata è per il 7 gennaio: le emozioni tornano così a “colorare” il sabato sera degli italiani.