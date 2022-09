Mara Venier pronta a sganciare la bomba a “Domenica In”. E intanto festeggia con Matano

Nuova stagione (di Domenica In), nuovo intrattenimento: ancora una volta, Mara Venier si trova alla guida di uno show in grado di incollare allo schermo oltre 2 milioni di persone – questi i dati d’ascolto della prima puntata, che ha aperto un’edizione da record. E mentre si concede una serata di puro divertimento in compagnia dei suoi più cari amici per festeggiare il compleanno di Alberto Matano, si prepara ad un secondo appuntamento davvero speciale. A quanto pare, secondo le anticipazioni è in arrivo una vera e propria bomba.

Domenica In, Mara Venier discute del caso Totti-Blasi

Dopo un debutto ricco di emozioni e di ospiti straordinari, Mara Venier è pronta a tornare in onda con un’altra puntata di Domenica In. Stavolta dovrà però vedersela con una concorrenza spietata: domenica 18 settembre prendono infatti il via due trasmissioni molto amate dal pubblico, entrambe in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana. Si tratta di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin (che anche quest’anno raddoppia l’appuntamento), e di Amici di Maria De Filippi. Insomma, per battere i “rivali”, zia Mara dovrà mettere in campo tutta la sua abilità.

Per questo ha deciso di giocarsi un pezzo da novanta: la Venier accoglierà in studio Roberto D’Agostino, direttore di Dagospia, che per primo ha lanciato l’indiscrezione (che poi ha ampiamente trovato conferma) della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il divorzio dell’anno approderà dunque a Domenica In, e diventerà il tema del salottino che avrà come protagonisti Vittorio Feltri, Simone Marchetti, Monica Leofreddi e Alex Nuccetelli, un caro amico dell’ex calciatore giallorosso.

Ovviamente, durante il resto della puntata ci saranno altri grandi ospiti come Stefania Sandrelli, Walter Veltroni e Federica Cappelletti, la moglie del compianto Paolo Rossi. Spazio anche ad un altro argomento di grande attualità: la morte della Regina Elisabetta II, i cui funerali si terranno lunedì 19 settembre. Accanto a Mara, oltre a numerosi esperti, ci sarà di nuovo Alberto Matano, con il quale la conduttrice ha un bellissimo rapporto di amicizia.

Mara Venier, la festa di compleanno per Alberto Matano

“Alberto è un regalo meraviglioso che è arrivato negli ultimi anni” – aveva affermato la Venier proprio nel corso della prima puntata di Domenica In, accogliendo Matano in studio. I due hanno stretto un legame unico, tanto che Mara ha avuto l’onore di celebrare, solo pochi mesi fa, le nozze del giornalista con il suo storico compagno Riccardo. E nelle scorse ore, mentre i preparativi per lo show domenicale erano ancora in fermento, la conduttrice si è concessa una serata di relax e divertimento proprio in compagnia di Alberto.

Quest’ultimo ha festeggiato il suo 50esimo compleanno con un party romano aperto a tantissimi ospiti: da Stefania Orlando a Francesca Barra e Claudio Santamaria, da Enrico Mentana a Eleonora Daniele, passando per Alba Parietti e suo figlio Francesco Oppini. Una festa magnifica, con tanta musica e – ovviamente – una splendida torta ricca di candeline. Mara Venier non poteva che essere accanto ad Alberto Matano, anche in un momento per lui così importante. “Sempre noi” – ha scritto la conduttrice su Instagram, a didascalia di una bellissima foto che li vede abbracciati e sorridenti.

