Ilary Blasi preoccupata per “L’Isola”. E si consola con Bastian

La prima puntata dell’Isola dei Famosi si sta avvicinando: con la finale del GF Vip 7 fissata per il 3 aprile, è tempo di lasciare spazio ai naufraghi, con qualche riserva. Il reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbe preoccupato i vertici Mediaset, tanto che Piersilvio Berlusconi ha ordinato di correggere il linguaggio e il comportamento dei Vip presenti in Casa. Anche l’Isola potrebbe subire lo stesso destino, destando la preoccupazione di Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, la preoccupazione di Ilary Blasi

Piersilvio Berlusconi ha scelto di seguire una nuova linea: meno spazio al trash, ma soprattutto alle parolacce e ai comportamenti che non possono essere sempre accettabili in televisione. La settima edizione del GF Vip ha causato non pochi malumori, soprattutto per alcuni episodi avvenuti all’interno della Casa. La tensione, però, potrebbe essersi estesa anche tra i vertici Mediaset e la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi.

“Con questa nuova linea cosa succederà all’Isola dei Famosi, il reality che in quanto a trash li batte tutti”, si è chiesto Ivan Rota su Dagospia. La preoccupazione principale, infatti, è che anche l’Isola debba seguire la stessa linea del GF. Non poco tempo fa si è anche discusso del cast, definito un “rischio” per la presenza di troppi sconosciuti.

“Pare che anche lei che diciamo nel linguaggio proprio raffinata non è, sia preoccupata”, ha concluso Dagospia in merito alla conduttrice. Difficile prevedere al momento come andrà, ma è certa l’influenza di Piersilvio sul reality show: negli ultimi tempi ci si è spinti troppo oltre a favore del trash. Che, sì, fa audience, ma genera anche malumori sul lungo termine.

Perché l’Isola dei Famosi è al centro della polemica?

Non è nemmeno iniziata la nuova edizione e già ci sono preoccupazioni all’orizzonte. Ad averle anticipate, infatti, è stato sempre Dagospia, in merito ai concorrenti scelti. “Il cast sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà a evitare il rischio Titanic?”.

Tra i personaggi scelti troviamo Marco Mazzoli e Paolo Noise – dal linguaggio pungente e diretto – così come le sorelle Elga e Serena Enardu, che non si sono mai tirate indietro. E che dire di Marco Predolin, che ha già ricevuto una squalifica in un altro reality (il GF Vip)? Ci sono tutte le carte in regola per una edizione esplosiva, ma che deve essere contenuta secondo le nuove direttive.

Ilary Blasi si consola con Bastian

E se da una parte il lavoro desta preoccupazioni, dall’altra le faccende di cuore stanno andando per il meglio. La Blasi, infatti, non è solo concentrata sul suo reality (così come sul turbolento divorzio da Francesco Totti), ma è in particolar modo coinvolta da una presenza al suo fianco: Bastian Muller.

Abbiamo atteso a lungo l’ufficialità, così come dei gesti in pubblico, e sono arrivati nella giornata dell’11 marzo: non è un fugace colpo di fulmine. La conduttrice dell’Isola ha voluto fare gli auguri a Bastian sul suo profilo Instagram, condividendo diverse storie e foto insieme: “Happy birthday darling. I wish you all the best… so much love”. Un amore al bacio, in tutti i sensi.