Una puntata decisamente intensa, quella di lunedì 9 dicembre del Grande Fratello, che non ha visto la mancanza di colpi di scena. Alfonso Signorini ha dovuto gestire situazioni delicate e, restando in studio, c’è stato di cui commentare per le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Tra i tanti eventi avvenuti, ecco il più importante: Yulia non è più una concorrente.

Shaila e Lorenzo di nuovo insieme, voto 7

Non sarebbe il Grande Fratello senza un amore tormentato, chiamato a superare vari ostacoli. Un sentimento al quale parte del pubblico non credeva e non crede ma, al tempo stesso, per il quale tantissimi fanno il tifo. Parliamo di Shaila e Lorenzo, più uniti che mai anche dopo l’esperienza del tugurio. Helena, non potendo portare Javier con sé, al quale dice d’essere interessata, ha optato per Lorenzo. Immediata la polemica con Shaila e, al tempo stesso, con Jessica Morlacchi.

Nel tugurio ha tentato di avvicinarsi a lui ma ne è nato un duro scontro. Dopo un po’ di gelosia e fastidio, Shaila ha potuto riabbracciarlo, cimentandosi in una corsa verso la stanza puzzolente, come l’ha descritta lei. Di nuovo insieme, anche nel confronto con la villain Helena. Quest’ultima chiede un’amicizia che viene negata e, infine, dopo aver visto i due innamorati separarsi, è costretta a vedere Lorenzo correre dalla sua bella, tornando ufficialmente nell’altra parte della Casa.

Il triangolo Mariavittoria, voto 7 (+ sofferenza)

Ancora ostacoli e amore, il che è il vero tema della puntata del Grande Fratello. Quando tutto sembrava andare per il verso giusto tra Mariavittoria e Tommaso, ecco l’amico Alfonso a complicare il tutto. In tugurio qualcosa sembra sia scattato, con i due di colpo molto uniti. Tante confidenze e voglia di condividere e conoscersi, che hanno portato a un interesse spinto.

L’ex di Temptation Island sottolinea di vivere una crisi interna, non volendo fare nulla per far soffrire l’amico. Lei, dal canto suo, nel tugurio si è definita libera. Tommaso ha visto tutto e, con grande spirito cavalleresco, ha spiegato alle telecamere d’essere pronto a un passo indietro per la felicità dei due.

De resto “oltre un bacio un po’ più intimo, non c’è stato altro”. Questa la versione di lui, smentita rapidamente da Signorini, che manda in onda un audio che conferma come abbia fatto l’amore con Mariavittoria. Una volta riunitisi, però, la giovane non ha dubbi. Nessun triangolo prolungato a favore di camera. Da Alfonso vuole un’amicizia e da Tommaso ben altro, a patto però di non tornare a isolarsi dal resto della casa, pensando unicamente a quale etichetta porsi sopra la testa.

L’addio di Yulia, voto 8

Il voto è alto e va tutto alla gestione del complesso caso di Yulia. La concorrente ha lasciato di colpo la Casa di Cinecittà, senza alcuna spiegazione data a concorrenti e spettatori. Il GF ha comunicato poco prima della diretta la sua uscita. Non è però andata lontano. È infatti apparsa dinanzi alle telecamere per dare una spiegazione.

Di comune accordo con la produzione e la rete, ha abbandonato il reality. Il motivo? La denuncia presentata il 12 settembre dal suo ex fidanzato Simone. L’uomo la accusa d’averlo aggredito, lanciandogli un bicchiere in pieno volto, che gli ha procurato un’evidente ferita. Le conseguenze potevano essere molto più gravi e ora lei dovrà preparare la difesa e organizzare tutto il necessario per recarsi in aula.

Il caso sarà dibattuto nelle giuste sedi e non di certo al Grande Fratello, spiega Alfonso Signorini. Una situazione spinosa, ottimamente affrontata. Viene però da chiedersi se, alla luce di tale decisione (quella di far uscire la modella), non fosse il caso di intervenire per tempo, evitando di prolungare per tanto tempo la permanenza e soprattutto l’arrivo dell’ex in Casa.

Giglio è molto scosso ma decide di restare. Ha un percorso da completare ma nessun addio a distanza per loro. Lui corre da lei, dicendole a bassa voce un “Ti amo” che fa tremare di gioia i fan della coppia.